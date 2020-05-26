Epic'e Özel Oyun Beyond: Two Souls'un Steam Sayfası Açıldı

Oyun stüdyosu Quantic Dream’in bir zamanlar PlayStation’a özel olan oyunlarının Epic Games Store vasıtasıyla PC oyuncularıyla buluşmasının üstünden yaklaşık 1 sene geçti. Yani Epic Games Store’un ardından sıra, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun mağazası Steam'e geldi.
Yaklaşık 1 sene önce stüdyonun Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human oyunları Epic Games Store’daki yerini almıştı. Bu üçlü arasından Steam sayfası açılan ilk oyun, Beyond: Two Souls oldu. Hatta oyunun ücretsiz demosu da Steam'de yayınlandı.
Quantic Dream oyunları Steam’e geliyor:
Epic Games'in oyunun 1 yıl boyunca kendi platformuna özel kalması durumu söz konusu olursa Beyond: Two Souls’un 19 Temmuz civarında tam sürümüyle Steam’de yayınlanması gerekiyor ancak bu noktada demonun da 27 Haziran tarihinde yayınlanması gerekiyordu. Dolayısıyla her an her şey olabilir.
Quantic Dream’in tüm oyunları; yani Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human, tam sürümden birkaç hafta önce demo sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmıştı ancak şu an için Heavy Rain ve Detroit: Become Human'ın Steam’deki çıkış tarihlerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
2013 yılında PlayStation 3 için yayınlanan oyun, oldukça olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Oyun, 2015 yılında PlayStation 4 konsolları için de çıkış yapmıştı. Oyunun Steam demosu, Epic Games Store demosuyla aynı. The Experiment ve Haunt bölümlerini içeren oyun, oyunculara yaklaşık 1 saatlik bir oynanış sunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Beyond: Two Souls sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha güncel sürümler (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4430 3 GHz ya da AMD FX-6300 3,5 GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7870 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 49 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha güncel sürümler
- İşlemci: Intel Core i5-6600K 3,5 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300X 3,4 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB VRAM ya da AMD Radeon R9 390 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 49 GB