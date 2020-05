Epic'e Özel Oyun Beyond: Two Souls'un Steam Sayfası Açıldı

Quantic Dream stüdyosunun bir zamanlar PlayStation konsoluna özel olarak çıkan oyunu Beyond: Two Souls, Epic’in ardından Steam’e de geliyor. Oyunun indirebilir demosu Steam sayfasında bulunuyor.

Oyun stüdyosu Quantic Dream’in bir zamanlar PlayStation’a özel olan oyunlarının Epic Games Store vasıtasıyla PC oyuncularıyla buluşmasının üstünden yaklaşık 1 sene geçti. Yani Epic Games Store’un ardından sıra, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun mağazası Steam'e geldi.

Yaklaşık 1 sene önce stüdyonun Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human oyunları Epic Games Store’daki yerini almıştı. Bu üçlü arasından Steam sayfası açılan ilk oyun, Beyond: Two Souls oldu. Hatta oyunun ücretsiz demosu da Steam'de yayınlandı.

Quantic Dream oyunları Steam’e geliyor:

Epic Games'in oyunun 1 yıl boyunca kendi platformuna özel kalması durumu söz konusu olursa Beyond: Two Souls’un 19 Temmuz civarında tam sürümüyle Steam’de yayınlanması gerekiyor ancak bu noktada demonun da 27 Haziran tarihinde yayınlanması gerekiyordu. Dolayısıyla her an her şey olabilir.

Quantic Dream’in tüm oyunları; yani Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human, tam sürümden birkaç hafta önce demo sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmıştı ancak şu an için Heavy Rain ve Detroit: Become Human'ın Steam’deki çıkış tarihlerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

2013 yılında PlayStation 3 için yayınlanan oyun, oldukça olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Oyun, 2015 yılında PlayStation 4 konsolları için de çıkış yapmıştı. Oyunun Steam demosu, Epic Games Store demosuyla aynı. The Experiment ve Haunt bölümlerini içeren oyun, oyunculara yaklaşık 1 saatlik bir oynanış sunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Beyond: Two Souls sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha güncel sürümler (64 bit)

Windows 7 ya da daha güncel sürümler (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4430 3 GHz ya da AMD FX-6300 3,5 GHz

Intel Core i5-4430 3 GHz ya da AMD FX-6300 3,5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7870 2 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7870 2 GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 49 GB

Önerilen: