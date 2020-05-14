Alan Wake, 10. Senesinde Steam'de İndirimli Satılacak

Psikolojik gerilim ve aksiyon türü denilince akla gelen oyunlardan bir tanesi olan Alan Wake, bugün 10. yılını kutluyor. İlk defa 14 Mayıs 2010 yılında Xbox 360 için piyasaya sürülen oyunun 21 Mayıs’ta Xbox Game Pass’e ekleneceği duyuruldu. Oyun ayrıca Steam üzerinden 18 Mayıs'a kadar indirimli olarak satışa sunulacak.

Remedy Entertainment tarafından tam 10 sene önce piyasaya sürülen Alan Wake, kendi türünde en fazla sevilen ve oynanan oyunlardan bir tanesi olarak biliniyor. Karanlık atmosferi, güçlü grafikleri ve detaylı hikâyesiyle öne çıkan oyun, doğum gününü birkaç yenilikle kutluyor. Bunlardan ilki, oyunun Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir olması; ikincisiyse Steam üzerinden 18 Mayıs'a kadar oldukça ucuz sayılacak bir fiyata düşürülerek satılmaya başlanması.

Geliştirdiği oyunlarla daima akılda kalan bir firma olan Finlandiya merkezli şirket Remedy Entertainment, Alan Wake için yaptığı bu hamleyle de oyuncuları oldukça memnun etmişe benziyor. 2010 senesinde Xbox 360 için, 2012 yılındaysa PC için yayınlanan aksiyon korku oyununun barındırdığı macera ögeleriyle hâlâ çok sevilmeye ve oynanmaya devam ettiğini söylemek mümkün.

Oyuna genel bir bakış:

Hatırlamaya ihtiyacı olanlar için oyun hakkında birkaç şeyden bahsetmek gerekirse, ilk olarak oyunun hikâye üretme konusunda bazı zorluklar yaşadığı için ortaya bir eser çıkaramayan Alan Wake isimli bir yazarı konu aldığını söylemek mümkün olabilir. Alan Wake karakterine eşlik eden başlıca isimlerse bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler ve Wake'in eşi Alice. Alan Wake, arkadaşı Wheeler’dan aldığı tavsiyeyle eşi Alice ile kısa bir tatil yapmak üzere Bright Falls isimli küçük bir kasabaya gidiyor ve oyunun hikâyesi böyle başlıyor.

Tatilde eşi bilinmeyen bir kötü varlık tarafından kaçırılan Alan Wake, böylece olayların içine çekilmiş oluyor. Bundan sonraysa oyuncuların da yönlendirmeleriyle gizemli ve gerilimi yer yer yüksek olaylar zinciri başlıyor. Alan Wake, hem ortadaki gizemi çözmeye hem de eşini kurtarmaya çalışıyor. Remedy Entertainment tarafından yapılan oyunla ilgili iki hamle, olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor. Geliştiricinin bu güzel tepkiler sonrası başka duyurular yapıp yapmayacağı şimdilik merak konusu. Oyunu 2.50 TL'ye almak için oyunun Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.