Bıçaklarla Balon Patlatan Norveçli Fenomen Ölümden Döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde hapsolan insanlar, can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış durumda. Norveçli performans sanatçısı Jan Hakon Erichsen de bu kişilerden bir tanesi. Bıçaklarla donattığı ev yapımı mekanizmalarla balon patlattığı videoları ile bilinen Erichsen, az kalsın canından oluyordu.

Bıçaklarla donattığı çeşitli ev yapımı mekanizmalarıyla balon patlatan Norveçli performans sanatçısı Jan Hakon Erichsen, bu anlara dair videoları ile sosyal medyada viral olmuştu. Devamında paylaştığı yeni videolarla izleyici kitlesini daha da artıran Erichsen, bu şovlarından birinde az kalsın canından oluyordu.

Norveçli performans sanatçısı, BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada, "Farklı mobilyalar üzerinde farklı şekillerde dengede durmaya çalıştığım bir video serisi için içerik üretiyordum ancak peşi sıra dizdiğim mobilyalardan düştüm. Aslında bunu Instagram Live'da yapmayı planlıyordum. Şimdi iyi ki bu fikirden vazgeçtim diyorum” ifadelerini kullandı.

Üzerinde onlarca bıçağın olduğu bir tablonun üzerine düşen Erichsen, yaptığı şeyin “gerçekten aptalca” olduğunu söyledi. Düştükten sonra kendini toparlamaya çalışan Norveçli adam, ellerindeki kesikler nedeniyle her tarafın kan olduğunu belirtti.

Hemen ambulansı aradığını dile getiren Erichsen, kolları ve parmakları başta olmak üzere vücudunun çeşitli noktalarına 25’ten fazla dikiş atıldığını ifade etti. “Artık stüdyoma gidemediğim için kendimi gerçekten yalnız hissediyorum” diyen Norveçli sanatçı, şimdi ailesi ile birlikte evinde vakit geçirdiğini söyledi. Erichsen’in iyileştikten sonra benzer videolar çekip çekmeyeceği ise şimdilik belli değil.

Jan Hakon Erichsen, bıçakla balon patlattığı video