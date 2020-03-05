Rus Instagram fenomeni Yekaterina Didenko'nun doğum günü partisinde etkileyici bir buhar gösterisi yaratmak için havuza dökülen 25 kilogram ağırlığındaki kuru buz, 3 kişinin ölümüne yol açtı.

Rusya’nın en ünlü Instagram influencer'larından biri olan Yekaterina Didenko'nun 29. yaş günü için düzenlenen parti, inanılmaz bir trajediye sahne oldu. Aktarılan bilgilere göre sosyal medya fenomeninin 32 yaşındaki kocası Valentin Didenko, etkileyici bir görsellik oluşturmak amacıyla havuza 25 kilogram ağırlığında kuru buz döktü.

Kuru buz, fotoğrafçılar ve görsel efekt sanatçıları tarafından “sis” efektleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntem ancak gerekli güvenlik önlemleri olmadan bu işlemi yapmak son derece tehlikeli. Zira kapalı bir alanda çok fazla kullanılırsa, karbondioksit zehirlenmesine yol açabiliyor. Nitekim, söz konusu doğum günü partisinde tam olarak bu yaşandı.

Olay anına dair videolarda, kuru buzun havuza dökülmesi ile birlikte etrafı müthiş bir sis bulutu kaplıyor. Tehlikeden habersiz olan davetliler, havuza girdikten hemen sonra bilinçlerini kaybetmeye başladılar. Her ikisi de 25 yaşında olan Natalia Monakova ve Yuri Alferov, olay yerinde hayatını kaybederken, Instagram fenomeni Didenko’nun eşi Valentin Didenko ve diğer yedi kişi de karbondioksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre, 32 yaşındaki Didenko, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan diğer kişiler ise yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Raporlar, doğum günü partisindeki davetlilerin, su üzerinde bulunan yoğun karbondioksit gazından dolayı nefes alamadıklarını ve boğulduklarını gösteriyor.

Karbondioksit gazının su ile reaksiyonundan karbonik asit oluştuğu ve bu durumun akciğer dokularına zarar verdiği bildiriliyor. Kuru buzun neden olduğu sis bulutu yüzünden boğulan kişilerin yaşanan durumdan çok sonra fark edildiği de gelen bilgiler arasında.

3 kişinin ölümüne yol açan kuru buzun havuza döküldüğü anlar