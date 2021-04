Bilimin en eğlenceli halini yıllar boyunca seyirciyle buluşturan ve neredeyse kendine ait bir alt kültür oluşturmuş olan The Big Bang Theory dizisi, final yapmış olmasına rağmen hala konuşulan bir yapım. Dizinin hayranlarının bile bilmediği, duyunca oldukça şaşıracağınız bazı bilgileri sizinle paylaştık.

İlk kez 2007 yılında ABD’de yayın yapan CBS televizyon kanalından yayınlanmaya başlayan The Big Bang Theory dizisi, 2019 yılında final yapana kadar tam 12 sezon boyunca başarıyla devam etti. 4 tane garip bilim insanı ve onların çevresindeki bir o kadar garip insanlar üzerinden onlarca hikaye anlatıldı. Bilim başta olmak üzere pek çok şey The Big Bang Theory dizisinin seyirciyi kahkahalara boğarak anlattığı hikayelerin konusu oldu.

The Big Bang Theory dizisi final yapmış olsa da hala adından söz ettirmeyi başaran bir yapım. Yalnızca konuk oyuncu olarak dizide yer alan isimlerden bahsetsek bile sayfalarca anlatmak gerekir. Eğer çok sıkı bir hayran değilseniz yalnızca dizi izleyicilerinin asla bilmediği bazı şaşırtıcı detaylar var. The Big Bang Theory dizisinin duyunca herkesi şaşırtacak detaylarına gelin yakından bakalım.

The Big Bang Theory dizisi ile ilgili şaşırtan detaylar:

Dairenin üç boyutlu versiyonu oldukça lüks görünüyor.

Penny’nin soyadından hala emin değiliz.

The Big Bang Theory Beyaz Rusya versiyonu var.

Apartmanın her katı aynı kat.

Mayim Bialik'in gerçekten de sinirbilim doktorası var.

Jim Parsons daha önce hiç Star Trek ya da Doctor Who izlememiştir.

Bazinga ismi bir arı türüne verildi.

Howard'ın tüm oyuncakları kadın karakterlerden oluşuyor.

Penny aslında Katie olacaktı.

Dairenin üç boyutlu versiyonu oldukça lüks görünüyor:

Dizide yıllar boyunca Leonard Leakey Hofstadter ile Sheldon Lee Cooper’ın paylaştıkları daire ile karşı komşuları Penny’nin dairesinin ve genel olarak apartman katının 3 boyutlu versiyonu bir hayran tarafından yapıldı. Dizi içinde yalnızca belirli sahnelerde gördüğümüz daireler gerçekten lüks bir yapıya sahip. Bilim insanı maaşıyla ödenecek ama garson maaşıyla ödenmesi zor bir kiraya sahip oldukları tahmin ediliyor. Penny yıllarca bu dairenin kirasını nasıl karşıladı acaba?

Penny’nin soyadından hala emin değiliz:

The Big Bang Theory dizisini bu kadar büyük bir fenomen haline getiren en önemli karakterlerden biri olan Penny’nin soyadı uzun bir süre bilinmiyordu. Leonard ile evlendikten sonra Hofstadter soyadını aldı ama gerçek soyadı konusunda hala emin değiliz. Bir hayran teorisine göre The Barbarian Sublimation isimli bölümde Penny’nin Queen Penelope kullanıcı adını kullandığı ve bu nedenle soyadının Penelope olmasını gerektiğini söyleniyor ama bu konuda net bir bilgi hala yok.

The Big Bang Theory Beyaz Rusya versiyonu var:

Popüler Amerikan dizi ve filmlerinin farklı ülkelerde resmi olmayan versiyonlarının yapıldığı biliniyor. The Big Bang Theory de Beyaz Rusya’da The Theorist isimli garip bir versiyonu uyarlanan yapımlar arasında. Dizide Sheldon, Leo, Hovart ve Raj isimli dört bilim insanı yan dairelerinde Natasha isimli bir garsonla birlikte yaşıyorlar. Kimsenin fark etmeyeceğini mi düşündüler yoksa gerçekten bu parlak fikri kendilerinin mi bulduğunu düşündüler bilinmez ama dizi kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

Apartmanın her katı aslında aynı kat:

Dizinin en önemli komedi unsurlarından biri de yıllardır tadilatta olan apartman asansörüdür. Bu nedenle karakterler, dairelerine çıkmak için üç kat yürümek zorundadırlar. Ancak çekim 4 katlı bir binada yapılmıyordu. Asansör ve dairelerin olduğu kurulu bir set, her kat için ayrıca dekore ediyordu ve oyuncular da sanki yeni bir kat çıkıyor gibi her sahnede başka bir canlandırma yapıyorlardı. Hem oyunculara hem set ekibine yazık.

Mayim Bialik'in gerçekten de sinirbilim doktorası var:

Zeki, garip ama bir o kadar da cana yakın bilim insanı Amy Farrah Fowler karakterini canlandıran Mayim Bialik, aslında gerçekten sinirbilim doktorasına sahip bir bilim insanı. Üstelik Bialik’in çalışmaları yalnızca sinirbilim alanı ile sınırlı değil. Kendisi Harvard ve Yale Üniversitelerinden de kabul almış, İbranice çalışmalar yapmış ve oldukça havalı Latinca adlara sahip araştırmalara da imza atmıştır. Vücut geliştirip, estetik yaptırmakla oyuncu olunmuyormuş.

Jim Parsons daha önce hiç Star Trek ya da Doctor Who izlememiştir:

Şaşırtıcı olduğu kadar da üzücü bir bilgi. Dizide bilim kurgu, fantastik, çizgi roman ve özellikle Star Trek ve Doctor Who seven bir karakter olan Sheldon’a hayat veren oyuncu Jim Parsons; hayatında bir kez bile ne Star Trek ne de Doctor Who izlemiş. Time dergisine konu ile bir röportaj veren oyuncu, dizileri izlemediği gibi bilimle de pek ilgili olmadığını söylemiştir. İnsan duyunca biraz üzülüyor ama bu haldeyken böyle bir rolü, böyle bir başarıyla canlandırdığı için de takdir etmeden duramıyor.

Bazinga ismi bir arı türüne verildi:

Bazinga, dizi yazarlarının kendi arasında kullandığı ‘çaktım köfteyi’ anlamında bir kelimeymiş. Daha sonra bunun Sheldon karakterine de yakışacağını düşünmüşler. Karakter ne zaman birini kandırsa Bazinga demeye başladı ve bir efsaneye dönüştü. Bu efsane o kadar yaygınlaştı ki 2012 yılında Brezilya’da bir üniversite araştırmacısı bulduğu yeni bir arı türüne Euglossa Bazinga adını verdi. Sheldon karakterinin arılara alerjisi olması ise ayrı bir ironi.

Howard'ın tüm oyuncakları kadın karakterlerden oluşuyor:

The Big Bang Theory dizisinin en garip karakterlerinden biri olan Howard, baskın karaktere sahip bir anne tarafından büyütülmüş ve biraz feminen özellikleri olan bir karakterdir. Ancak bir hayran teorisine göre Howard feminen değil, tam bir sapık. Tüm karakterlerin kolektörü olduğu aksiyon figürlerinden farklı olarak Howard’ın oyuncakları kadın karakterlerden oluşuyor. Prenses Leia figürü bile olan Howard’ın tek erkek karakter oyuncağı Jabba ama onun da ne kadar erkek olduğunu siz düşünün.

Penny aslında Katie olacaktı:

Yapımcılar geleceği görebilseler hiç pilot bölüm çekerler mi acaba? The Big Bang Theory pilot bölümünde Sheldon ve Leonard yolda ağlayan Katie’yi görürler ve onlarla kalması için davet ederler. Anladınız mı? Penny yerine Katie! Hatta dizinin ilk adı Lenny, Penny ve Kenny olarak belirlenmişti. Ancak pilot bölümde Amanda Walsh tarafından canlandırılan Katie karakterinin fazla sert tavrı dizi için uygun görülmedi ve yerini Kaley Cuoco tarafından canlandırılan sevimli sayılabilecek Penny karakterine bıraktı. Bazı yanlışlardan erken dönülmesi sevindirici.

Bonus: Alternatif The Big bang Theory müziği:

The Big bang Theory sevenlerin duyunca şaşıracağı en şaşırtıcı bilgileri paylaştık. Elbette, yıllarca süren bu efsane dizi hakkında daha pek çok ilgi çekici bilgi bulunuyor. Dizi hakkında başka şaşırtıcı detaylar biliyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz.