Bildirilen Ölüm Vakalar COVID Aşısıyla İlişkilendirilemedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs aşısının ölüm riski olup olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Ünal, bazı ülkelerde koronavirüs aşısı olduktan sonra yaşanan ölüm vakalarının aşıyla ilişkilendirilemediğini açıklayarak, "Ülkemizde de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım" dedi.

COVID-19 salgını nedeniyle araştırmacılar ve ilaç şirketleri sürekli olarak tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde geliştirilen aşılar sayesinde de bu tedaviler fazlasıyla gelişmiş durumda. Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede aşılamaların da başlamasıyla birlikte COVID-19'a karşı mücadelede önemli bir dönüm noktasına erişilmiş oldu.

Ancak koronavirüs aşısının gelmesiyle birlikte insanlığı bir endişe daha kapladı: COVID-19'la mücadele etmek için üretilen bu aşılar gerçekten güvenli mi? Bu endişenin asıl sebebi ise koronavirüs aşılarının ilk dozları yapılmaya başlandıktan sonra aşı olan bazı kişilerin hayatını kaybetmesiydi. Bu da insanların aşı olmaktan tedirgin olmasına sebep oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, konuyla ilgili vatandaşların içini rahatlatacak bazı açıklamalar yaptı.

"Bildirilen ölümler aşıyla ilişkilendirilemedi. Kullanıma giren aşıların hepsi güvenli":

Bilim Kurulu Üyesi Ünal, bazı ülkelerde aşı olduktan sonra gerçekleşen ölümlerle ilgili "Türkiye'de aşıdan kaynaklı ölüm vakası duymadım. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip ediyor. Eğer böyle ilişkilendirilmiş bir durum olsa mutlaka duyulurdu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel bir birim bulunuyor" açıklamalarını yaptı.

Ünal, sözlerine şöyle devam etti: "Norveç başta olmak üzere dünyada gerçekleşen ölümlerin hepsi çok ileri yaşlarda gerçekleşti. Kırılgan yaştaki hastalarda aşının getirdiği immün yük, o bünyelerde sorun yaratmış olabilir. Fakat dikkatli takip edildiğinde ve aşıyla ilişkilerine bakıldığında, ölümlerin önemli bir kısmının aşıyla ilişkili olmadığı da ortaya çıktı."

Prof. Dr. Serhat Ünal, "Yüzde 100 güven diye bir şey yok. Aşılar zaten çok uzun yıllardır çok emniyetli, yararlarının çok yüksek olduğu gösterilmiş girişimlerdir. Şu anda 'yüzde 100' cümlesini kullanamam ama bugüne kadar koronavirüs için kullanıma giren aşıların hepsi kullanmamıza yetecek oranda güvenilir aşılardır" açıklamasını yaparak kullanımına başlanmış COVID-19 aşılarının 'güvenli' olduğunu belirtti.