Bilgisayar Alımlarında Taksit Sayısı 12'ye Yükseltildi

Tüketicilerin alım gücünün düşmesiyle bilgisayar alamaz hale geldiğini fark eden hükumet, bilgisayar alımlarında taksit sınırını 6'dan 12'ye yükseltti.

Dolar kurunun son bir yıl içinde inanılmaz seviyede yükselmesi ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, bilgisayar fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışacak hale gelmesine neden oldu. Peşin ödeme ile bilgisayar alamayan tüketiciler, mecburen taksitli alışverişe yöneliyorlar ancak fiyatların uçuk seviyede oluşu, taksitli alışverişi dahi zor hale getiriyor.

İç ticareti canlandırmak adına çeşitli ekonomik hamleler gerçekleştiren hükumetin son hamlesi, tablet harici bilgisayar alımlarında taksit sınırlamasını 6’dan 12’ye çıkarmak oldu. Böylece tüketiciler, kısa vadede taksitlerini ödemekte zorlandıkları bilgisayarları uzun vadeli taksitlerle satın alabilecekler.

Konuyla ilgili olarak Sözcü’ye açıklamalarda bulunan GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Özellikle kur etkisinden dolayı bu teknolojik ürünlerde yukarı doğru fiyatlar var. Şu an burada özellikle talebi artırabilmek için taksit sayısını artırmak gerekli bir adımdı. Dolayısıyla talep tarafına yansıması olabilir.” şeklinde konuştu.