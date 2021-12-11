Bilgisayar Korsanları, Krem Peynir Üreticisine Saldırdı

ABD'nin en büyük krem peynir üreticilerinden birisi siber saldırıya uğradı. Saldırıyı takiben krem peynir tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşandı.

Bilgisayar korsanları bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük krem peynir üreticilerinden birini hedef aldı. Bloomberg, saldırı sonrasında Wisconsin’de bulunan Schreiber Foods’un ekim ayında sadece birkaç günlüğüne kapalı kaldığını; ancak Amerikalıların bol bol krem peynir aldığı bir döneme denk gelen saldırının, krem peynir tedarik zincirine mahvetmeye yetecek büyüklükte zarar verdiğini bildirdi.

Bilgisayar korsanlarının, sistemlerine yeniden erişim karşılığında Schreiber Foods'tan saldırı zamanında 2.5 milyon dolar, yani 37.700.250 TL ödemesini talep ettiğine dair söylentiler olsa bile; daha sonra yayımlanan raporlar bu dedikoduları doğrulamadı.

Krem peynir, tedarik zinciri sıkıntılarına karşı özellikle savunmasız

Rapora göre krem peynir, bir dizi nedenden dolayı tedarik zinciri sorunlarına karşı özellikle savunmasız durumda. Bu nedenlerin en başında ise krem peynirin depoda saklanabilecek bir şey değil de taze olarak satılması ve servis edilmesi gereken bir ürün olması geliyor. Bunun dışında süt çiftliklerinden süt almak için gereken ek lisans gibi, özellikle süt endüstrisini etkileyen başka sorunlar da mevcut.

Üstelik bu, bu yıl bir gıda tedarikçisine yapılan ilk büyük fidye saldırısı da değil. Eylül ayının sonlarında NEW Cooperative çiftçi organizasyonu 5.9 milyon dolarlık, yani 81.892.590 TL'lik bir fidye saldırısına uğramış, haziran ayında ise bilgisayar korsanları Brezilyalı et paketleme şirketi JBS SA'den 152.681.100 TL'ye tekabül eden 11 milyon dolarlık eşdeğer talep ederek daha da fazla tedarik zinciri sorununa yol açmıştı. Dahası, bu tür saldırıların çok daha ağır sonuçları olabiliyor. Mesela, tatil sezonunda yılın diğer zamanlarına kıyasla daha yoğun olan Junior's Cheesecake; krem peynir kıtlığı sebebiyle dükkanda krem peynir bittiği için 71 yıllık tarihi boyunca Junior's'ı ilk kez bir buçuk günlüğüne kapatmak zorunda kaldı. Junior'ın normalde bir yılda yıllık 4 milyon pound krem peynir kullandığı ve yıllık olarak 5 milyon adet ürettiği cheesecakelere yüzde 43 oranında talep gördüğü bildiriliyor. Junior'ın sahibi Alan Rosen ise duruma dair olarak, “Peynirli kek olmadan Noel başka bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Neyse ki saldırıdan bu yana durumlar biraz daha iyileşmiş gibi duruyor. Gelen bilgilere göre ekim ayındaki saldırıdan sonra krem ​​peynir tedarik zinciri biraz toparlanmayı başarmış gibi görünüyor.