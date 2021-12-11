Yakını Net Göremeyenler İçin Yeni Göz Damlası Geliştirildi

Gerek yaş, gerekse elimizin altından hiç eksik olmayan bilgisayar ve telefon gibi cihazlar sebebiyle bugün birçoğumuz optik gözlüklere bağımlı bir şekilde yaşıyoruz. Ancak yeni geliştirilen ve Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan Vuity isimli göz damlası, yakını görmekte sıkıntı yaşayan kişiler yeni biz çözüm yolu sunuyor.

Perşembe günü piyasaya sürülen yeni onaylanmış bir ilaç, çoğunlukla 40 yaş ve üstü insanları etkileyen bir durum olan bulanık yakın görüşe sahip milyonlarca insanın hayatını değiştirmeyi vadediyor.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ekim ayında onaylanan Vuity isimli göz damlası, yakını görmekte güçlük çeken insanlar için optik gözlüklerin yerini alabilir gibi duruyor. İlacı geliştiren şirkete göre, yeni ilaç yaklaşık 15 dakika içinde etkisini gösteriyor ve her göze bir damla 6 ila 10 saate kadar daha keskin görüş sağlıyor.

Vuity, kalıcı bir çözüm değil

Vuity, presbiyopi olarak da bilinen, yaşa bağlı bulanık yakın görüşü tedavi eden FDA onaylı ilk göz damlası olarak tarihe geçti. Denemenin baş araştırmacısı Dr. George Waring, “Göz bebeği boyutunu küçültmek, alan derinliğini veya odak derinliğini genişletir ve bu, doğal olarak farklı aralıklara odaklanmanıza olanak tanır" diyerek reçeteli ilacın, gözün göz bebeği boyutunu küçültmek için doğal yeteneğini kullandığını belirtti. Klinik testlere katılan 750 kişiden birisi olan Toni Wright ise CBS News ile yaptığı röportajda sonuçlardan son derece memnun olduğunu ve bunun 'hayat değiştirici' bir gelişme olduğunu kaydetti. Bulanık görüşü bir yaşlanma belirtisi olarak gördüğü için bir inkar içerisinde olduğunu belirten Wright, yeni göz damlası sayesinde belli bir süreliğine de olsa yakını net bir şekilde görebildiğini ifade etti.

Bir Vuity sözcüsü, ilacın 30 günlük tedarikinin yaklaşık 80 dolara, yani yaklaşık olarak 1110 TL'ye mal olacağını ve en iyi 40 ila 55 yaş arasındaki kişilerde işe yaradığını kaydederken; şimdilik sigorta kapsamında olmayan ilaç için CBS News'e konuşan doktorlar, gözlüklerin daha ucuz bir alternatif olması ve ilacın "tıbbi olarak gerekli" olmaması nedeniyle sigortanın ilacı karşılamasının pek de olası olmadığını belirtti. Buna ek olara geliştirici firma, üç aylık deneme sürecinde tespit edilen yan etkilerin baş ağrısı ve göz kızarıklığı gibi şikayetler olduğunu; ancak ilacı kullanan bazı kişilerin yakın ve uzaktaki nesneler arasında odağı ayarlamakta zorluk yaşayabildiğini de aktardı.

Vuity’nin hiçbir şekilde kalıcı çözüm sunmadığının altını çizen firma, gece araç kullanırken veya düşük ışık koşullarında aktiviteler gerçekleştirirken damlaların kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekti. Hafif ve orta derece vakalar üzerinde etkili olan damlanın etkisinin, gözlerin iyice yaşlanmaya başladığı 65 yaş ve üstü bireylerde daha az etkili olduğu da belirtildi.