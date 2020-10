Her geçen gün daha da popüler olan bilgisayar oyunlarından birini siz yapmak istemez misiniz? Bilgisayar oyunu nasıl yapılır sorusunun yanıtı oldukça zor gibi görünse bile ihtiyacınız olan güçlü bir hayal gücü ve bazı temel kodlama bilgileri. PC için bilgisayar oyunu yapmanın bazı temel süreçleri var.

İlk kez 1980’li yılların başında hayatımıza giren bilgisayar oyunları, günümüze kadar durmak bilmeyen bir gelişim gösterdi. Öyleki artık "bilgisayar oyunu" tanımı bile eskidi. Zira oyunların ilk ortaya çıktığı yıllara kıyasla artık bilgisayarlar dışında konsollar ve akıllı telefonlarımız da var. Yine de hiçbir platform, bilgisayar oyunlarının yerini tutumuyor. Bilgisayar oyunları ile büyüyen birisi için de artık oyuncu değil, oyunu yapan kişi olma hayali kurmak işten bile değil.

Bilgisayar oyunu yapmak için profesyonel firmalarda olduğu gibi onlarca kişiye değil, yalnızca güçlü bir hikayeye, bazı yazılımlara ve temel kodlama bilgilerine ihtiyacınız var. Bu bağlamda bilgisayar oyunu nasıl yapılır sorusunun yanıtı bazı temel süreçlerden oluşuyor.

Oyun tasarımı yaparak oyuncunun ekranda göreceği hikayeyi belirler, oyun geliştirerek işin tüm teknik detaylarını sırtlayabilirsiniz. Hem tasarım hem geliştirme sürecini kontrol etmeniz de mümkün. Bilgisayar oyunu yapmak biraz karmaşık gibi görünse bile yapmak istediğiniz oyunun kavramsal gelişimini tamamladıktan sonra biraz emek ile her şey mümkün.

Bilgisayar oyunu nasıl yapılır?

Adım #1: Araştırma yapın ve oyunun kavramsal gelişimini başlatın.

Araştırma yapın ve oyunun kavramsal gelişimini başlatın. Adım #2: Oyunun tasarım taslağını oluşturun.

Oyunun tasarım taslağını oluşturun. Adım #3: Hangi yazılım ve donanımlara ihtiyacınız olduğunu belirleyin.

Hangi yazılım ve donanımlara ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Adım #4: Geliştirmeye başlayın.

Geliştirmeye başlayın. Adım #5: Oyunu test edin ve insanlara tanıtın.

Adım #1: Araştırma yapın ve oyunun kavramsal gelişimini başlatın:

Tüm üretim süreçlerinde olduğu gibi bilgisayar oyunu yapım süreci de düşünmekle başlıyor. İlk olarak nasıl bir oyun yapmak istediğinizi düşünün. Bu konuda size yardımcı olacak en büyük kaynak, daha önce oynamış olduğunuz bilgisayar oyunlarıdır. Sizi en çok etkileyen oyunu bulun ve bu oyunu ben nasıl yapardım diye düşünün. Ayrıca korkmayın, konuşmayı bile taklit ederek öğreniyoruz. Bilgisayar oyunları yapmayı da aynı şekilde öğrenebilirsiniz.

Ardından yoğun bir araştırma sürecine girmeniz gerekiyor. Unity gibi platformlar üzerinden bilgisayar oyunu konusunda pek çok farklı eğitim alma şansınız var. Alacağınız birkaç temel bilgisayar oyunu nasıl yapılır dersi ile yapmak istediğiniz oyunun kavram gelişimini başlatabilir yani temellerini atabilirsiniz.

Adım #2: Oyunun tasarım taslağını oluşturun:

Nasıl bir oyun yapmak istediğinizi belirledikten ve bazı temel eğitimler sayesinde oyun yapma çırağı olduktan sonra sırada temiz bir tasarım taslağı hazırlamak var. Bu tasarım taslağı sayesinde körlemesine bir oyun yapmaya girişmek yerine, belki yıllar boyunca nasıl bir ilerleme sürecinde olacağınızı belirleyebilirsiniz.

Hazırlayacağınız tasarım taslağına elinizde olan ya da ulaşabileceğiniz kaynakları yazın. Oyunun geliştirilme sürecinde hangi kodlama dilini kullanacağınızı belirleyin. Oyunun temel hikayesini oluşturun. Oyun yayınlandıktan sonra yeni güncellemeler geliştirip geliştirmeyeceğinizi belirleyin. Yani bilgisayar oyunu nasıl yapılır sürecinin tamamının bir taslağını hazırlayın.

Adım #3: Hangi yazılım ve donanımlara ihtiyacınız olduğunu belirleyin:

Eğer yapmak istediğiniz oyun 2 boyutlu, temel becerilerin sunulduğu ancak güçlü hikayeye sahip bir "hypercusual" oyunu, standart kodlama bilgisiyle kullanarak oyunu geliştirebilirsiniz. Ancak çok daha karmaşık, güçlü grafiklere sahip, oyuncuyu belki günlerce ekrana kilitleyecek bir oyun yapmak istiyorsanız 3D modelleme gibi yazılımlara ihtiyacınız vardır.

İhtiyacınız olan yazılımları belirledikten sonra belki de en önemlisi donanım ihtiyaçlarınızdır. Geliştirmek istediğiniz oyun için kullanacağınız yazılımların güçlü bir RAM, GPU ve CPU gereksinimi olabilir. Bu donanımlar elinizde var mı, yoksa nereden bulabilirsiniz, bu yeni satın alımlar için yeterli bütçeniz var mı gibi sorular oyun geliştirme sürecinizin temelini oluşturacak.

Adım #4: Geliştirmeye başlayın:

Nasıl bir oyun yapmak istediğinizi buldunuz, hangi kodlama dili ile geliştireceğinizi belirlediniz, gerekli yazılımları ve donanımları edindiniz; işte sırada en keyifli ancak en zor süreçlerden olan geliştirme süreci başlıyor.

Bu noktada Unity gibi oyun motorlarından destek almanız öneriliyor. Yalnızca eğitim anlamında değil, oyunun değişkenlerini tespit ederek geliştirme konusunda da oyun motorları en büyük yardımcınız olacaktır. Kendinize ait geniş bir ekibiniz yoksa çevrimiçi destek ve eğitim programlarından yardım almalısınız.

Adım #5: Oyunu test edin ve insanlara tanıtın:

Her şey yolunda gitti ve hayalinizdeki oyunu yaptınız. Ancak süreç bu noktada bitmiyor. Oyunun test aşaması hayati öneme sahiptir. Kodlamaların, tasarımların, geliştirmelerin tam olarak doğru çalışıp çalışmadığı bu test aşamasında ortaya çıkar. Test etme konusunda oyunsever arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

Test süreci başarıyla tamamlandıktan sonra işin ticari yönü devreye giriyor. Geliştirdiğiniz oyunu birilerinin satın alması, fark etmesi, yorum yapması için bir internet sitesi oluşturun. Dilerseniz basılı kopyaları bazı mağazalarda tanıtın. Sosyal medya platformları üzerinden nokta atışı vereceğiniz reklamlar bu konuda en büyük yardımcınız olacaktır.

Bilgisayar oyunu yapmak için kullanabileceğiniz kodlama dilleri:

Yeni başlayanlar için öğrenilmesi gereken en temel kodlama dillerinden bir tanesi JavaScript’tir. JavaScript, içinde pek çok farklı kodlama dilini de barındıran ve basit oyunlar üretebileceğiniz, günümüzde en yaygın kullanılan kodlama dillerindendir.

Java ve Swift gibi kodlama dilleri genel olarak Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirmek için kullanılan kodlama dillerinden olsalar da, kodlamaya yeni başlayan biriyseniz bazı basit denemeler yapmak için öğrenebilirsiniz.

Yapmak istediğiniz bilgisayar oyunu çok daha kapsamlı ise C dillerini etkin bir şekilde kullanmanız gerekiyor. C, C#, C++ gibi kodlama dillerini öğrenmesi biraz zor ve karmaşık olsa da özellikle bu konuda bir kariyer yapmak istiyorsanız bu dillere hakim olmalısınız.

Daha profesyonel bir bilgisayar oyunu geliştirmek ve kodlama dünyasına hakim olmak istiyorsanız Python kodlama dilini etkin bir şekilde kullanmalısınız. Özellikle geliştirmiş olduğunuz bir bilgisayar oyununa daha sonra entegre olacak yeni sürümler ve güncellemeler geliştirmek için Python ihtiyacınız olan dildir.

Sonuç:

Hayalinizdeki bilgisayar oyununu yapmanın ilk adımı düşünmek ve güçlü bir hayal gücüne sahip olmak. Geliştireceğiniz oyunun grafikleri ne kadar güçlü olursa olsun, eğer oyunculara yeni ve sürükleyici bir hikaye sunmuyorsanız yaptığınız oyun, iyi ama sarmıyor, seviyesini geçemeyecektir.

Kodlama ve grafik aşamaları da son derece önemli. Basit bir oyun yapmak için alabileceğiniz temel eğitimler sizin için yeterli olacaktır. Ancak yapmak istediğiniz çok daha profesyonel bir iş ise bilgisayar oyunu geliştirme sürecine bir kariyer gözüyle bakmalı ve uzun zaman yoğun bir emek harcamalısınız.

Oyun tasarımı ve geliştirmesinin ayrı süreçler olduğunu ve profesyonel firmalarda bu işleri farklı kişilerin yaptığını anlatmıştık. İki süreci de tek kişi yürütebilir ancak bu işe yeni başlayan biriyseniz arkadaşlarınızdan, işin uzmanlarından, eğitim veren platformlardan yardım almanız en azından temel olan ilk adımı güçlü ve sağlam atmanız anlamına gelecektir.

Ekran başında saatlerce birlikte vakit geçirdiğiniz favori bilgisayar oyununuza benzer bir oyun geliştirme hayaliniz varsa, hiç vakit kaybetmeden ilk adımı atın. Bilgisayar oyunu nasıl yapılır sorusunun yanıtı, tüm üretim süreçlerinde olduğu gibi düşünmek, araştırmak ve çok çalışmaktan oluşuyor.