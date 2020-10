Yazılımcı Olmak İsteyenler İçin Ücretsiz Udemy Kursları

Yazılımcı olmak her ne kadar çok fazla zaman harcamanız gereken ciddi bir süreç olsa da öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Udemy ise yazılımcı olmak isteyenler için birçok ücretsiz kursa ev sahipliği yapıyor. Bu içeriğimizde yazılımcı olmak isteyenlerin işine yarayacak en iyi ücretsiz Udemy kursları nelermiş? Listeliyoruz ve yakından bakıyoruz.

Yazılımcı olmak; barındırdığı birçok teknik terimler, programlar, programlama dilleri ve benzeri algoritmalar ile göze oldukça korkutucu gelebilir. Fakat oldukça zor ilk adımı attıktan sonra yardımcı kurslar ile yazılım temellerini öğrenerek kendinizi geliştirmeniz mümkün. Zamanında oldukça önemli olduğu bu öğrenme sürecinde, ilk başlarda sizleri çok zaman harcamadan bir sonraki adımlara hazırlayacak ücretsiz birçok kurs bulunuyor.

Udemy, hem ücretli hem de ücretsiz kurslar bakımından oldukça işinize yarayacak kurslara ev sahipliği yapıyor. Eğer yazılım alanına yeni giriş yapıyorsanız, Udemy’de bulunan ücretsiz yazılım kursları sizler için ekstra önem taşıyacaktır. Bu nedenle yazılımcı olmak isteyenler için en iyi ücretsiz Udemy kursları nelermiş? Hep birlikte yakından bir göz atıyoruz.

Yazılımcı olmak isteyenlere en iyi ücretsiz Udemy kursları:

Sıfırdan ReactJS ve Context Api - Mustafa Murat Coşkun, Yazılım Bilimi

Programlamaya Giriş İçin Temel Kurs - Engin Demiroğ

Uzmanından Ücretsiz Wordpress Eğitimi - Sadri Ercan

Detaylı HTML ve CSS Eğitim Seti - Fehmi Uyar

Sıfırdan Türkçe Ios Programlama Öğrenin - Yunus Koçyiğit

C# Öğrenin - Ömer Faruk Sarıkaya

Java ile Programlamaya Giriş 1 - Volkan İstek

A’dan Z’ye Bootstrap 4 - Bootstrap Eğitimi

Algoritma ve Programlama Mantığı Eğitimi - Murat Koç

Kapsamlı Android Programlama Eğitimi - Murat Koç

Baştan sona C Programlama eğitimi - Tolgahan Özcan

Temel PHP Eğitim Seti - Murat Kuşçu

Unity ile 2D & 3D Profesyonel Seviyede Oyun Geliştirin - Bahadır Yıldırım

Python Programlamanın Temelleri - Sinan Urun

Bir Saatte HTML Öğren - Ercan Ayhan

Puanı: 3,8

Öğrenci sayısı: 32.804 öğrenci

Video içerik süresi: 1 saat

Bu tarz bir saat dersleri, fazla vakti olmayıp direkt olarak işin temelini öğrenmek isteyenler için birebir. Bu 3-4 dakikalık bölümlere ayrılmış bu kısa derste; web sitelerininin iskelet yapısını, HTML temellerini ve HTML ile CSS arasındaki farklı öğrenebiliyorsunuz. Özellikle HTML ve CSS arasındaki farkları öğrenmek, kullanacağınız web tasarım dilini seçmenizde yardımcı olacak ve bir ileri seviyedeki derslere sizi hazırlayacaktır.

Puanı: 3,9

Öğrenci sayısı: 73.257 öğrenci

Video içerik süresi: 19 saat 5 dakika

Bu kurs her ne kadar ilk başta göz korkutsa da başlangıç düzeyinde bilgisayar kullanmayı bilmek, bu kursa girmeniz için istenen tek gereksinim. Bu kurs sayesinde sıfırdan başlayarak Python programlama dilinin hemen hemen her şeyini öğrenebiliyorsunuz.

Neredeyse 20 saatlik toplam ders süresine sahip olan bu kursta, 156 örnek ile öğrendiğiniz dili geliştirebiliyorsunuz. Python programlama dili özellikle bilgisayar için programlama yapacaksanız, sizin için mutlaka öğrenilmesi gerekenlerden biri olacaktır.

Puanı: 4,0

Öğrenci sayısı: 14.659 öğrenci

Video içerik süresi: 4 saat 46 dakika

Eğer amacınız programlama dillerinin sıkıcı detaylarını es geçip direkt olarak oyun geliştirmeye yönelmekse, buna yönelik ücretsiz Udemy kursları da bulunuyor. Tabii bu demek olmuyor ki hiç programlama dili öğrenmeyeceksiniz. Bu kurs sizlere oyun geliştirmede ihtiyaç duyacağınız temel seviye C# programlama dilini öğretiyor.

C# dilini, Unity arayüzünü, Piskel uygulaması ile 2D çizim yapmayı ve 3Ds Max uygulaması ile 3D tasarım yapmayı öğrendikten sonra, uygulamalı örneklere geçiş yapıyorsunuz. Her ne kadar kursta sadece basit 2D oyun yapımı örnekleri verilse de 3Ds Max eğitimi sayesinde üç boyutlu oyun tasarımı dünyasına iyi bir giriş yapmış oluyorsunuz.

Puanı: 4,0

Öğrenci sayısı: 39.084 öğrenci

Video içerik süresi: 2 saat 40 dakika

Php programlama dili, belki de internet için en çok kullanılan dillerden bir tanesi. Eğer internet üzerinde programlama üzerine bir kariyer düşünüyorsanız, php sizin için vazgeçilmez olacaktır. Bu kurs sayesinde de php programlama diline güzel bir giriş yapabilirsiniz.

Döngüler, fonksiyonlar ve koşul ifadeleri (if statements) dâhil birçok programlama diline has terimleri ve durumları öğrenebileceğiniz bu kurs sizleri, bir sonraki adım ve orta seviye kurslar için oldukça etkili şekilde hazırlayacaktır.

Puanı: 4,3

Öğrenci sayısı: 48.063 öğrenci

Video içerik süresi: 3 saat 52 dakika

Programlama dünyasının en temel dillerinden olan C ile birçok program geliştirebilir ve yanına birkaç dil daha ekleyerek profesyonel yazılım dünyasında kendinize uygun bir yer bulabilirsiniz. Bu kursun amacı da size C programlama dili hakkında tüm detayları vermek. Bir kere C öğrendikten sonra diğer programlama dillerini öğrenmek de daha basit bir hâle geliyor.

C programlama dilinin sadece gerekli detaylarına yoğunlaşan ve sorun çözümüne odaklı bu kursta, günlük yaşantıdan örnekler ve deneme uygulamaları ile C dilini efektif bir şekilde kullanmaya giriş yapabilirsiniz.

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 69.348 öğrenci

Video içerik süresi: 78 saat 45 dakika

Android uygulaması programlamak istiyorsanız bu kurs, bulabileceğiniz en kapsamlı eğitimlerden biri. Dile kolay 79 saatlik bu kurs; bulut tabanlı mobil uygulama programlamanın tüm temellerini ve hatta sanal pos destekli e-ticaret uygulaması yapım sürecini bile sizlere öğretiyor.

75 saat üzerine çıkan tek Android programlama eğitimi olan bu kurs; Xml ile Layout tasarımı, Real Veri Tabanı, HTML Parsing, Web servis yazma, Web etkileşimli Android uygulamaları oluşturma ve aklınıza gelebilecek her detayı işleyen 300 civarında derse sahip.

Puanı: 4,4

Öğrenci sayısı: 61.137 öğrenci

Video içerik süresi: 6 saat 15 dakika

Özellikle yazılım mühendisliği, bilgisayar programcılığı ve benzeri bölümlerin öğrencileri için hazırlanmış olan bu kursta, ilgili bölümlerin müfredatında olan Algoritma ve Programlama mantığı konuları daha ilginç ve pratiğe dayalı şekilde ele alınıyor.

Sağlam bir programlama temeli kurmanız için algoritma öğrenmek doğal olarak en önemli gereksinimlerden biridir çünkü bildiğiniz üzere programlama dilleri belirli bir algoritmaya göre çalışır. Bu nedenle ister öğrenci ister sadece programlama öğrenmek isteyen bir birey olun, algoritma öğrenmek bir sonraki adımlarda size oldukça büyük artılar sağlayacaktır.

Puanı: 4,5

Öğrenci sayısı: 35.307 öğrenci

Video içerik süresi: 2 saat 21 dakika

Web tasarımı, günümüzde en çok tercih edilen yazılım mesleklerinden bir tanesi. Web tasarımında kullanılan araçların en popülerlerinden olan Bootstrap 4 ile her tarayıcı ve cihaza uyumlu web siteleri tasarlayabilir, ekran boyutlarına duyarlı web sayfaları oluşturabilirsiniz.

Fakat Bootstrap 4’e geçmeden önce giriş seviyesinde HTML, CSS ve JavaScript bilmeniz yararınıza olacaktır. Bu konularda giriş seviyesinde bilgilere ise bu listede bulunan diğer ücretsiz Udemy kursları sayesinde ulaşabilirsiniz.

Puanı: 4,5

Öğrenci sayısı: 70.520 öğrenci

Video içerik süresi: 18 saat 49 dakika

Web tabanlı ve mobil uygulamalar geliştirme istiyorsanız, en çok işinize yaracak dillerden biri de şüphesiz Java’dır. Bu kursta, Armstrong Üniversitesi profesörü Daniel Liang’ın ilgili Java öğretimi kitabından içerikler sunuluyor. Bu yüzden belirli bir düzeyde ingilizce bilmek, kitaptan detayları takip etme konusunda işinize yarayacaktır.

Genel olarak kursun sunduğu kazanımlar ise değişken tanımlama, operatörler, if, switch, gibi birçok temel kavram ve diğer detaylar olarak tanımlanabilir. Java dünyasına adım atıp buradan ilerlemek istiyorsanız bu eğitim serisi, giriş seviyesinde size oldukça fazla yardımcı olacaktır.

Puanı: 4,5

Öğrenci sayısı: 24.024

Video içerik süresi: 4 saat 33 dakika

Programlama giriş için öğrenmeniz gereken temel programlama dillerinden biri olan C# diline bu kurs sayesinde sağlam bir giriş yapabiliyorsunuz. C# programlama dilinin temellerini kavrayıp, bunun yanı sıra temel yazılım algoritmalarını öğrenebileceğiniz bu kurs, bolca örnek ile de öğrendiklerinizi uygulamanıza olanak sağlıyor.

Eğer programlamaya ilgi duyuyor ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, büyük ihtimalle bir programlama dilini ve algoritmaları öğrenmek sizin için muhtemel en iyi başlangıç olacaktır.

Puanı: 4,6

Öğrenci sayısı: 51.727 öğrenci

Video içerik süresi: 8 saat 10 dakika

Eğer Android bana göre değil Mac ekosistemine alışkınım diyorsanız, iOS tabanlı uygulamalar programlamaya yönelebilirsiniz. Bunun için de mac bir sisteme sahip olmanız ve Objective C dilini öğrenmeniz gerekmektedir. Neyse ki “Sıfırdan Türkçe iOS Programlama” ders serisi, uygulama programlarken işinize yarayacak Objective C programlama dili detaylarını Türkçe bir şekilde bizlere aktarıyor.

Fakat asıl kursun odak noktası iOS tabanlı programlama olduğu için Objective C öğrenirken temel seviyede if, else, döngüler ve fonksiyonlar gibi programlama koşullarını ve terimlerini bilmeniz faydanıza olacaktır. Objective C öğrendikten sonra direkt uygulama programlamaya geçen bu kurs sayesinde, web servisleri ile konuşabilen iOS uygulamaları yazmayı öğreniyorsunuz.

Puanı: 4,6

Öğrenci sayısı: 22.393 öğrenci

Video içerik süresi: 9 saat 21 dakika

Web tasarımı konusunda edinmeniz gereken tüm bilgiler ve JavaScript’e geçmeden önce öğrenmeniz gereken programlama dilleri, bu eğitim setinde bir arada buunuyor. Eğer web tasarımı alanında ilerlemek istiyorsanız, ilk öğrenmeniz gereken programlama dili HTML olmalıdır. HTML öğrendikten sonra CSS öğrenerek yaptığınız tasarımları bir ileri seviyeye taşıyabilirsiniz.

HTML ve CSS dillerini de etkili kullanabilmek için bu dillerin son stabil sürümleri olan HTML 5 ve CSS 3’ü öğrenmeniz gerekmektedir. Bu kurs da tam olarak bu öğrenmeniz gereken dilleri sizlere örnekler ve uygulamalar ile aktarıyor.

Puanı: 4,6

Öğrenci sayısı: 74.766 öğrenci

Video içerik süresi: 7 saat 18 dakika

Eğer bir web sitesi tasarlamak istiyorsanız fakat programlama dili öğrenme, kodlarla boğuşma gibi zaman tüketen durumlarla uğraşmak istemiyorsanız Wordpress tam size göre bir platform. Birçok tanınmış şirketin de kullandığı Wordpress; PHP ve MySQL tabanlı bir internet sitesi tasarlama uygulamasıdır.

Önümüzde duran bu kursta ise Wordpress’te web sitesi tasarlamanın püf noktaları ve başarılı bir tasarım oluşturmanın detayları bizlere aktarılıyor. Sitenizi kurmaya başlamanızdan, güvenlik ve reklam eklentilerini ekleme kısmına kadar detaylı anlatım sunan bu kurs, e-ticaret sitesi tasarlamanın da temellerini anlatıyor.

Puanı: 4,7

Öğrenci sayısı: 21.195 öğrenci

Video içerik süresi: 1 saat 49 dakika

Programlama ve yazılım her ne kadar günümüzün yükselen meslek alanlarından olsa da her yıl binlerce kişi de bu alanları terk ediyor. Bunun nedeni ise bireylerin nasıl başlayacaklarını veya başladıktan sonra sonraki adımları nasıl atacaklarını bilememeleri. Programlamaya Giriş İçin Temel Kurs ise tam olarak bu konuya parmak basıyor ve programlama alanına yeni giren veya girmek isteyen bireylere temel olarak bir rehberlik hizmeti sunuyor.

Bu kurs sayesinde bireyler; Phyton, C# ve benzeri programlama dillerinin farklarını öğrenebiliyor, veri tipleri, fonksiyonlar ve programlama algoritmaları hakkında temel bilgilere sahip olabiliyor. Eğer programlama alanına girmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız , bu kısa rehbere bir göz atmanız oldukça faydalı olacaktır.

Puanı: 4,7

Öğrenci sayısı: 45.034 öğrenci

Video içerik süresi: 5 saat 11 dakika

Listemizin sonuna geldiğimizde bizleri bir nebze orta seviyeye yakın dersler içeren bir kurs karşılıyor. Bu kurs sayesinde JavaScript’in React kütüphanesini ve Context Api mimarisini öğrenerek ilk komplike uygulamanızı oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Bu kursta zorlanmamak için temel düzeyde JavaScript ve HTML bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıyeten temel Bootstrap ve CSS bilgisine sahip olmak, önerilen gereksinimler arasında. Bu temel bilgilere ise listede bulunan diğer kurslardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yazılımcı olmak isteyenler için en iyi ücretsiz Udemy kursları nelermiş yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Eğer sizde programlama dünyasına adım atmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu geniş listede kendinize uygun bir kursu rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu alanda aktif olarak takip ettiğiniz ücretsiz Udemy kursları varsa bizlerle bu kursları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.