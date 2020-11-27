Bilgisayarlar Daha Fazla Gelişmeseydi Ne Olurdu?

Günümüzde bilgisayarlar her geçen gün gelişiyor. Peki, bilgisayarlar artık bir sınıra ulaşsa ve daha fazla gelişemeseydi ne olurdu? Belki de ihtiyacımız olan şey daha gelişmiş donanımlar değil, daha düşünceli ve yaratıcı insanlardır.

Günümüzde aynı anda birçok işlemi yapabilen, sınırların dışına çıkabilen ve hatta uzayın kapılarını insanlığa açan süper bilgisayarlar mevcut. Ancak bilgisayarlar, her zaman bugünkü gücünde ve görünümünde değildi.

Örneğin 1980'li yıllarda piyasaya sürülen BBC Micro, 640 x 256 piksel çözünürlükte ve yalnızca 8 farklı renkte grafikler oluşturabiliyordu. Nihayetinde yetenekli bilgisayar korsanları, onunla basit 3D grafikler ve hatta sözcük sentezi yapmanın bir yolunu buldu. Hatta son zamanlarda üzerinde ışın izleme gerçekleştirmenin bir yolu bile bulundu.

Teknoloji ilerledikçe Sega Mega Drive gibi farklı konsollar da ortaya çıkmaya başladı. Konsolda oynanabilen ilk oyunlardan biriyse temel bir 2D platform oyunu olan Alex Kidd'di. Öncekilerden katbekat daha iyi olsa da burada da grafikler harika değildi fakat yıllar geçtikçe daha iyi hale geldiler.

1997 yılına gelindiğindeyse Sega, Mega Drive için son oyununu piyasaya sürmüştü. Konsol, bu tarihten sonra artık yeni oyun almasa da mevcut grafik ve sesler tamamen değişmiş, sekiz yıl içerisinde çarpıcı müzikler, paralaks ve karmaşık dönüşümlerle akıcı 2D grafikler ortaya çıkmıştı.

Aynı donanımda daha gelişmiş grafikler:

Bazı girişimci bilgisayar korsanları, Wolfenstein 3D'yi ucuz side-scroller'lar (Video oyunlarının yan kamera bakış açısından oynanması) için tasarlanmış donanımda çalıştırmayı başardılar.

Üstelik bunu yaparken konsolla ilgili hiçbir şey değişmemişti. Bir başka deyişle, oyun oluşturmak için kullanılan araçlar geliştirilmiş, matematik ve algoritmalar öne çıkmış ve tasarımcıların yaratıcılığı artmıştı fakat fiziksel donanım tamamen aynıydı.

Görünen sınırların ötesine geçmek:

Bir sistemi derinlemesine anladığınızda, tasarımcılarının asla mümkün olmadığını düşündüğü şeyleri yapabilir, donanımı görünen sınırlarının ötesine taşıyabilirsiniz.

Günümüzde teknoloji her gün gelişiyor. Her hafta daha yeni ve daha hızlı bir işlemci piyasaya sürülüyor. Peki, ya durum böyle olmasaydı dünya nasıl olurdu? Ya bilgisayar hızındaki ilerlememiz aniden durduysa? Geçmişe bakacak olursak, tarih bize imkânsız görünen şeyleri yapmak için sınırlamalar etrafında çalışabileceğimizi gösteriyor.

Makineler arızalandığında bile mucizeler gerçekleşebilir. Bir örnek vermek Voyager 2 uzay sondası, gezegenimizden yaklaşık 1,5 milyar kilometre uzaklıkta bozulmuş ve gemiye, tasarımında olmayan bir şeyi yapmasını söyleyen yazılım talimatları gönderilmişti. Sonda, bu sayede görevine yarım yüzyıl daha devam edebildi.

Örneğin Mars, Dünya gezegeninden robotlarla yerleşim bölgesi haline getirilen Güneş sistemindeki tek gezegen. Gezegenin üstünde bulunan robotlar yakın zamanda herhangi bir donanım yükseltmesi almayacak. Ancak donanımlarının yeni görevleri gerçekleştirmesine izin vermek için yazılımları yükseltilebilir.

Tüm bu yazılanlardan bir sonuca varacak olursak belki de daha hızlı ve daha iyi donanımlara değil de daha düşünceli ve daha yaratıcı insanlara ihtiyacımız vardır. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.