Snapdragon 875 ile 775G'nin AnTuTu Skoru Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir bir kaynak olarak bilinen Digital Chat Station, Snapdragon 875 ile Snapdragon 775G işlemcilerin AnTuTu sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 2021 model amiral gemisi telefonlar, 2020 model amiral gemilerinden çok daha hızlı olacak.

Akıllı telefonlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla ün kazanmayı başaran sosyal medya hesabı "Digital Chat Station", gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı dile getirdi. Mobil işlemci devi Qualcomm'un yaklaşmakta olan işlemcileriyle ilgili konuşan hesap, Snapdragon 875 ve Snapdragon 775G'nin AnTuTu puanlarını açıkladı.

Qualcomm, önümüzdeki günlerde "Snapdragon Technology Summit 2020" isimli bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında da 2021 model amiral gemisi telefonlara güç verecek yeni işlemcisini duyuracak. Mevcut amiral gemisi telefon işlemcisi Snapdragon 865'in halefi olarak karşımıza çıkacak Snapdragon 875, Digital Chat Station'ın açıklamalarına göre ciddi bir performans artışı sunacak.

Snapdragon 875, AnTuTu'da 740 bin puan aldı

Digital Chat Station'ın açıklamalarına göre Snapdragon 875'in çalışan bir prototipi, AnTuTu'da yapılan testlerde 740 bin puan aldı. 2020 model amiral gemisi telefonlara güç veren Snapdragon 865 işlemciyse, AnTuTu'da 600 bin puan almıştı. Aradaki puan farkı, 2021 model amiral gemisi telefon bekleyen tüketicileri memnun etmeye yetecek gibi görünüyor. Ayrıca Samsung'un büyük umutlarla geliştirdiği Exynos 1080, Snapdragon 875'e kolay kolay yaklaşamayacak gibi görünüyor.

Digital Chat Station'ın bahsettiği ikinci işlemci olan Snapdragon 775G ise Snapdragon 765G'nin halefi. Bugün pek çok kişinin kullandığı orta, kimi zaman da üst sayılabilecek segment telefonlara hayat veren bu işlemci, AnTuTu testlerinden 320 bin puan almıştı. Görünüşe göre Qualcomm, 2021 yılında orta segment telefonları da performans açısından tabiri caizse uçuracak. Digital Chat Station'a göre Snapdragon 775G'nin AnTuTu puanı, 530 bin seviyelerinde olacak. Qualcomm'un düzenleyeceği etkinlik, bu işlemcilerle ilgili tüm detayları gün yüzüne çıkaracak.