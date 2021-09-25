Columbia Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tavuk göğsü pirzolalarını 3D olarak basabilen ve baskıları güçlü lazer ışınlarıyla pişirebilen bir "Robot Şef" icat etti.

Yakın zamanda Gıda Bilimi (Science of Food) dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip 3D baskı yapan ve lazer ışınlarıyla yemek pişirebilen bir robot tasarladı. Araştırmacılara göre lazerler iyi bir pişirme ve ısıtma hassasiyeti sağladı. Bilim insanları bu robot şefin geleneksel pişirme yöntemlerine uygun olmayan 3D baskılı yemekleri hazırlamada önemli bir işlevi olacağını iddia ediyor.

Robot Şef’te mavi ışınlar ve kızılötesi ışınlar olmak üzere iki farklı pişirme yöntemi mevcut. Mavi lazerler ürünü direk pişirmede, kızılötesi lazerler ise bir ambalajla kaplı ürünü pişirmede daha iyi. Kızılötesi ışınları sayesinde ürünlerin paketlendikten sonra pişirilmesi ürünün raf ömrünü uzatacağı için ayrıca bir ticari kazanç sağlayacağı düşünülüyor. Robot şef ürünün basılmasına ve az, orta, çok ve iyi pişmişe kadar pek çok farklı seçenekle pişirilmesine olanak tanıyor.

Daha önce 3D yazıcı kullanılarak yapay et üretilmişti ve bu konuda son yıllarda oldukça fazla çalışma yapılıyor. Fakat bu projeyi diğerleriyle karıştırmayın çünkü Columbia’lı araştırmacılar bu projede marketten tavuk satın aldı, püre haline getirerek 3D yazıcıya yükledi. Geleneksel yöntemlerin aksine lazer ışınlarıyla pişirdi.

Tadı nasıl diye sorarsanız:

Çalışmayı sürdüren bilim insanları tadım testi için robotla pişirilen tavuk eti ile geleneksel yöntemlerle pişirilmiş tavuk etini birlikte denediler. Çoğunluk lazerle pişirilen tavuk etini geleneksel yöntemle pişirilen tavuğa tercih etti. Fakat tadım yapanlardan bir kişi ürünün dişçilerde dolgu yapılırken kullanılan lazerin keskin kokusuna benzer, tavuktan bağımsız bir kokusunun olduğunu söyledi.

Araştırmacılar prototipi sunulan robotta daha fazla lazer dalga boyunu kullanarak pişirme tekniklerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca robot ile yalnızca tavuk eti değil başka birçok gıda ürünün de pişirilebileceğini belirtti.