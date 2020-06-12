Evrenin Karanlık Çağını Aydınlatacak Sinyal Aranıyor

Birçok ulustan araştırmacının yer aldığı bir ekip, evrenin henüz yıldızlara kavuşmadığı dönemden kalma bir sinyali arıyor. Evrende dolaştığı düşünülen sinyal, 13 milyar yıl önce nötr hidrojen tarafından yayılmıştı.

Günümüzde gece açık bir havada yukarı baktığımızda sayamayacağımız kadar çok yıldız görürüz ancak evren, daha bu hâlini almamışken elbette yıldızların sayısı bu kadar fazla değildi. Peki bu dönem hakkında ne biliyoruz? İşte uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bundan 13 milyar yıl önce, yıldızsız bir evrenin yıldızlara kavuşmaya başladığı zamanda, günümüzde bile hâlâ evrende dolaşan bir sinyal üzerinde çalışıyor.

Washington, Melbourne, Curtin ve Brown Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yönetilen ekip, geçtiğimiz yıl oldukça güçlü bir sinyalin varlığına dair bir işaret buldu. Bu sinyal, günümüzde evrenin ‘karanlık çağına' ışık tutmak üzere bize en büyük ipuçlarını verebilecek bir sinyal olarak görülüyor.

Evrenin nasıl şekillendiğine dair ipucu verebilir:

Araştırmacılara göre bu dönemde evrenin özellikleri, ilk yıldızların oluşumu üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Maddenin o dönemde evrendeki dağılımı, çok büyük olasılıkla gök adaların ve galaktik kümelerin bugün nasıl dağıldığını da şekillendirmişti.

Evren, karanlık çağdan önce oldukça sıcak ve yoğundu. Elektronlar ve fotonlar birbirlerini ortadan kaldırdı ve bu da evrenin opak olmasına neden oldu ancak evren, bir milyon yıl yaşına yaklaşınca elektron ve fotonlar arasındaki etkileşim oldukça nadirleşti. Genişleyen evren, karanlık çağından itibaren giderek daha saydam ve karanlık hâle geldi.

Araştırmacıların peşinde olduğu 13 milyar yıllık sinyal, nötr hidrojen tarafından 21 santimetre dalga boyunda yayılan elektromanyetik radyo emisyonu olarak tanımlanıyor ancak evren genişlediğinden bu sinyal günümüzde 2 metreye kadar uzadı. Bu sinyal, araştırmacılar tarafından ne yazık ki hiç ölçülemedi ancak araştırmacılar, sinyalin evrende dolaştığına inanıyorlar.