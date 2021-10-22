BioNTech'in Çocuklarda Ne Kadar Etkili Olduğu Açıklandı

ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili olduğu açıklandı.

COVID-19 virüsü, dünya genelinde yayılmaya başladığı ilk sıralar her ne kadar sadece yetişkinler için risk taşıdığı kanısı olmuş olsa da, sonradan çocukların özellikle taşıyıcı olarak ve zaman zaman da hastalanarak aynı şekilde risk taşıdığı belirlenmişti. Virüsün ortaya çıkan yeni mutasyonlarıyla birlikte bu risk çocuklar için de farklı boyutlara ulaşmaya devam etti.

Virüsün tehlike boyutunun çocuklara da ciddi bir şekilde ulaşmasıyla birlikte, aşı çalışmaları da çocuklar için genişletildi. Aşı çalışmalarının çocuklara yönelik başlatılması, birçok ülkede, aşılamanın ne kadar yararlı ve gerekli olduğuna dair uzmanları görüş ayrılığına itmişti. Fakat yapılan araştırmalar, aşılama çalışmalarının çocuklarda da önemli boyutta faydaları ve koruyuculuğu bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Yüzde 90,7 etkili

Aşının koruyuculuğu ile ilgili araştırmalar ve tartışmalar devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de gerçekleştirilen ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) internet sitesinde yayımlanan bir araştırmada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda yüzde 90,7 etkili olduğu açıklandı.

5-11 yaş arasında yer alan 2 bin 268 çocuğa 3 hafta aralıklarla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında COVID-19 aşısı yapılan araştırmada bilim insanları, aşı işleminin uygulandığı çocukların aşı yapılmayan çocuklara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da çok güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü hafif şekilde geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca, FDA’ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Tavsiye Komitesi’nin 26 Ekim’de toplanarak Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmasını onaylayıp onaylamayacağını tartışacağı belirtildi.