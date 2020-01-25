Bilim İnsanları Egzersiz Etkili Bir Hap Geliştiriyor

Egzersiz, her ne kadar sağlık için çok yararlı olsa da çoğu kişi için yapılması zor bir aktivite. Uzmanlar basit bir egzersiz sırasında bile terli ve yorgun olmamızın sebebinin, kaslarımızı ve kardiyovasküler sistemlerimizi daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirerek yanıt vermeleri umuduyla stres altına almak olduğunu açıkladı ve ekledi, bir egzersiz hapı üzerinde çalışmalar sürüyor.

Uzmanlar tarafından ışık tutulan stres ve tepki sürecinin bir anahtarının, egzersizden sonra kasta biriken Sestrin adı verilen doğal bir protein olduğu da açıklandı. Öyleyse, aynı sonucu elde etmek için terli ve bitkin hale gelmeden sistemlerimize biraz Sestrin ekleyebilirsek ne olur?

Deneyin test aşamaları başladı

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, bu fikri sineklerde ve farelerde test etmeye başladı. Sineklerin test tüpünden tırmanma ve çıkma içgüdüsünü kullanarak böcekleri eğitmek için bir tür koşu bandı geliştirildi. Bilim adamları daha sonra üç hafta boyunca eğitilmiş normal sineklerin yeteneklerini ve eğitim alan ancak Sestrin üretme yeteneği olmayan başka bir grubu karşılaştırdılar.

Michigan Üniversitesi fizyoloji profesörü Jun Hee Lee konuyla ilgili açıklamasında, "Sinekler bu noktada genellikle dört ila altı saat arasında koşabilir ve normal sineklerin yetenekleri bu dönemde iyileşir" dedi ve ekledi, "Sestrin olmayan sinekler egzersizle beraber gelişme göstermedi."

Daha da ilginç olan, sinekler genetik olarak daha fazla Sestrin üretmek için değiştirildiklerinde, bu sineklerin, egzersiz yapmadan bile, eğitim almış olanlardan daha yetenekli olduğu izlendi. Sestrin denklemden çıkarıldığında egzersiz sonrasında yağ yakımında iyileşme görülmeyen farelerde de benzer sonuçlar gözlemlendi. Lee ve ekibi tarafından yapılan araştırma bu ay Nature Communications'ta yayınlandı .

Merak edilen, tüm bunların insanlar için ne anlama geleceği

Bu soruya, kısa vadede, muhtemelen hiçbir şey şeklinde yanıt vermek mümkün. Fareler ve sinekler gibi diğer türlerde görülen sonuçların insanlara uyarlanmasının garanti edilmediğini hatırlamak çok önemli. Konunun kesinlikle daha fazla araştırmaya değer bir konu olduğu su götürmez bir gerçek olsa da Lee'ye göre Sestrin tabanlı bir egzersiz hapı üretmek için aşılması gereken başka zorluklar da var.

Lee, hareketsiz kasların küçülmesini önlemek için kaslara özgü bir Sestrin kullanılabileceğini göstermek üzere diğer bilim adamları ile birlikte çalıştıklarını bildiriyor. Umut, daha fazla çalışmanın egzersiz yapamayan insanlar için uzun vadede yeni bir tedaviye yol açabileceği yönünde. Bu yüzden şimdilik spor salonuna katılmak en iyisi olsa da ilerleyen zamanlarda deneyin sonuçlarının ne olacağını merakla bekleyeceğimiz kesin gibi görünüyor.