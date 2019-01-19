Bilim insanları biyoteknoloji alanında bir km taşını daha geride bıraktı. Geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde, bitki genomlarını daha net bir çözünürlükte görüntülemeyi başardı.

Salk araştırmacıları, genetiği değiştirilmiş bitkilerin genom ve epigenomlarının yüksek çözünürlüklü haritasını çıkarmayı başardı. Bu sayede, yabancı DNA nakledildiğine ne gerçekleştiği daha net bir şekilde görülebilecek. PLOS Genetics dergisinde yayınlanan araştırma, değişiklik yapılan bitkilerde kullanılan yöntemleri aydınlatıyor ve daha efektif yeni bir metot sunuyor.

Salk profesörlerinden ve Genom Analiz Laboratuvarı yetkililerinden Joseph Ecker “Bitki genomlarına eklenen farklı genomların etkisini görebilmek için, bu haritalama ve dizilim teknolojisi harika bir başlangıç noktası” diyor.

On yıl önce, bilim insanları ağaca enfekte olan bir bakterinin kendi DNA’sını ağacın genomlarına aktardığını keşfetti. O zamandan bu yana, bilim insanları daha meşakkatli olan Agrobacterium yönetimi yerine, bitkilere transfer etmek istedikleri DNA’larda bu yöntemi kullanıyor. (T-DNA, transfer-DNA)

Ecker, biyoteknoloji şirketlerinin bu tarz çalışmalar için uzun süreler ve eforlar harcadığını belirtirken, geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde bitkiler üzerinde yapılan bu tarz çalışmalardaki etkilerin daha iyi anlaşılabileceğini ve sürecin daha hızlı işlediğini söylüyor.