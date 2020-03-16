Bilim İnsanları, Farklı Bir Ada Türü Üzerinde Çalışıyor

Bilim camiasında ilginç bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, şu anda mantar miselyumunu altyapı oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. Bu da dünyanın yakında kendi Krakoa Adası'na sahip olabileceği anlamına geliyor.

İklim değişikliğiyle ilgili olarak inşaat sektörünün karşılaştığı birçok sıkıntı için yaratıcı bir çözüm tam da ihtiyaç duyulan şey olabilir. Kopenhag'da mimarlık profesörü olan Phil Ayres'e göre mantarlar hızlı kentleşmeye sürdürülebilir bir alternatif sunabilir.

Mantarlar inanılmaz derecede hızlı büyüyor ve bunlar altyapılarda kullanılabilir. Benzer şekilde mantar miselyumu, tıpkı betonda olduğu gibi şekillenebilir. Bu fikirler henüz yeni ve bilim insanları, yaşayan mimari yapıları keşfetmeye çalışıyor.

Miselyum, yeni yaşam alanları oluşturabilir:

Yaşayan mimari oldukça soyut bir kavram ve doğal yaşam organizmalarını düşük maliyetlerle kullanarak geleneksel yapı malzemelerine sürdürülebilir bir çözüm olarak tasarlandı. Yine de miselyum sadece bir örnek. Yaşayan mimarinin belki de en yaygın örneği ağaç evler ancak arka bahçelerde yaygın olarak bulunanlardan değil.

Açıkçası yaşayan mimari, çizgi romanlarda çok daha fazla yer tutuyor. Tüm mutantlara ev sahipliği yapan bir ulus devlet olan Krakoa, aslında Pasifik Okyanusu'nda bir yerlerde 'canlı' bir ada. Atom testi sonucunda adadaki tüm yaşam mutasyona uğramış. En azından başlangıçta inanılan buydu. Krakoa, bir zamanlar Twilight Sword (Alacakaranlık Kılıcı) ile bir düşman tarafından ikiye bölünen Okkara adlı daha büyük bir kara kütlesinin parçasıydı. Şimdi, X-Men tarafından kontrol ediliyor.

Düşük maliyetli konuta yenilikçi çözüm:

Bilim insanları araştırmalarına devam ettikçe yaşayan mimari, dev bir mutant adadan daha az hayali bir şekilde de olsa potansiyel olarak bir ortaklık hâline gelebilir. Bu, ihtiyaç duyanlar için düşük maliyetli konut yaratabilecek yenilikçi bir çözüm olarak duruyor.

Yaşayan mimari bir tutunma noktası yakalarsa özellikle ağaçlar, asmalar ve mantarlar gibi malzemeleri işleyen inşaat ekipleri ve bu becerileri öğreten ticaret okulu programları olabilir. Araştırmacıların bu konsepte zaman ve çaba harcaması, hem garip hem de heyecan verici. Gerçek dünya asla Krakoa olmayabilir ancak daha sürdürülebilir binalar oluşturmak hâlâ iyi bir hedef.

Krakoa Adası hakkında:

Ada, Marvel çizgi romanlarında yer alan kurgusal bir adaydı. Pasifik Okyanusu'nda bulunan bu ada, hikâyede çok uzun süre nükleer testler için kullanıldıktan sonra üzerindeki ekosistemle bir çeşit ortak akıl geliştirip bilinç kazanmıştı. Ada, X-Men külliyatındaki bazı önemli hikâyeler başta olmak üzere pek çok maceranın da parçasıydı.