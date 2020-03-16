Marvel'ın Eternals'ın Hikayesini Değiştireceği İddia Edildi

Daha önce mutant karakterlerin haklarına sahip olmayan ve bu nedenle X-Men’i hikâyelerinden uzak tutan Marvel, bir teoriye göre Eternals ekibinin hikâyesini değiştirdi. Bunun nedeniyse X-Men ile çakışmalarını engellemek.

Disney’in Fox’u satın almasıyla birlikte X-Men karakterlerinin film hakları da MCU’ya dönmüştü. X-Men’in geri dönüşü öncesinde Marvel, Inhumans’ın dizisini yaparak mutantlara alternatif oluşturmayı denemiş ancak başarılı olamamıştı.

Son söylentilere göre Marvel, Eternals adlı grubun hikâyesinde X-Men ile çakışma yaratmamak için değişikliğe gidecek. Çizgi romanlar açısından baktığımızda oldukça zayıf bir seri olan Eternals, film olarak da biraz riskliydi. Yine de Galaksinin Koruyucuları benzer geçmişine rağmen başarılı olmuştu.

Eternals kimdir?

Çizgi romanlarda Eternals ile onların can düşmanları olan Deviant'lar, insanlığın tarih öncesi çağlarda yaratılmış olan iki alt dalıdır. Ortaya çıkmalarında Celestials olarak adlandırılan kadim ve çok kudretli bir ırkın parmağı vardır.

Eternals, geçmişte efsanelerin kahramanı olmuş hatta Yunan mitolojisi gibi mitolojilere ilham vermişlerdir. Günümüzde daha arka planda kalmayı ve izole yaşamayı tercih eden Eternals, bu esnada da insanlığı Deviant'lardan korumaya ve Celestial ırkının dönüşüne hazırlanmaya odaklanıyor.

Marvel’ın başındaki isim olan Kevin Feige, 2018 yılında yaptığı açıklamada Eternals’ı 'kadim uzaylılar' olarak nitelendirmişti. Aktör Kumail Nanjiani ise Eternals’ın binlerce yıl önce dünyayı korumak için gönderildiklerini ve uzun süredir dünyada olduklarını söylemişti. Kadim uzaylı ifadesi, Marvel’ın resmi film sinopsisinde de yer alıyordu.

Eternals’ın yeni hikayesi, onları X-Men’den ayıracak:

Geniş planda baktığımız zaman Marvel’ın neden böyle bir karar aldığını anlamak hiç de zor değil. Pek çok kişinin gözünde Eternals, orijinal hikâyesiyle X-Men çakması olarak gözükecekti. Celestial'ler, çizgi romanda mutantların X genini de tetikleyen canlılardı.

Bu değişiklikle birlikte son iki Avengers filmi de Eternals için altyapı oluşturmuş oldu. Thanos'un ana yurdu da orijinalde bir Eternal kolonisiydi. Yeni hikâyeyle Deviant’lar da değişikliğe uğramış olabilir.