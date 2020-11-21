Bilim İnsanları, İlk Kez Oda Sıcaklığında Elmas Sentezledi

Avustralya'daki bilim insanları, aşırı sıcaklık gerekmeden oda sıcaklığında elmas üretmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanlarının geliştirdikleri yeni yöntem henüz kullanıma hazır olmasa da gelecekte oldukça yararlı olabilir.

Günümüzde en değerli mücevherler arasında bulunnan elmasın, endüstriyel makinelerde ya da takılarda kullanılmadan önce hazır hale gelebilmesi için milyarlarca yıl gerekiyor. Elmas, bu uzun süre boyunca Dünya'nın derinliklerinde muazzam basınç ve sıcaklık altında sıkıştırılıyor.

Elmasın bu kadar uzun süreçlerden geçiyor olması da bu değerli taşın nadirliğini ve haliyle fiyat etiketini de artırıyor. Ancak bilim, buna bir alternatif bulabilmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Son olarak Avustralya Ulusal Üniversitesi ve RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar, oda sıcaklığında elmas oluşturmak için bir yöntem geliştirdiler.

Binlerce derecelik sıcaklığa gerek kalmıyor:

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Profesör Jodie Bradby, elmasların doğal olarak yerin 150 kilometre altında 1.000 derecenin üstünde sıcaklıkta milyarlarca yıl içinde oluştuğunu belirtti. Yeni çalışmalarını Small'da paylaşan Jodie ve diğer bilim insanları, bu şartlara gereksinim duymayacak bir yol geliştirdi.

Paylaştıkları çalışmada yeni yöntemlerini anlatan bilim insanları, iki tür elması sentezledi. Bu elmaslar mücevher için kullanılan standart türdeki elmas ve yalnızca grafit meteorlarda bulunan ve 'Lonsdaleite' olarak anılan bir elmastı. Bu elmas türü teoride kübik kristal yapıdan daha dayanıklıydı.

Lonsdaleite, meteorların gezegenimize çarpmasıyla ortaya çıkan büyük ısı ve basınç sayesinde elmasa dönüşüyor. Elmasın sentezlenmesi için de tahmin edilebileceği üzere büyük bir basınç ve aşırı yüksek sıcaklık gerekiyor. Ancak bilim insanları yeni yöntemleriyle aşırı yüksek sıcaklık gereksinimini ortadan kaldırdı.

Bilim insanları, çok yüksek basınçların yanı sıra karbonun kesme gerilimine maruz kalmasına izin veriyor. Bu olay sayesinde karbon atomları hareket ederek Lonsdaleite'in ve normal elmasın oluşmasını sağlıyor. Tüm bu aşamalar oda sıcaklığında gerçekleştirilebiliyor.

Geliştirilen yöntemle henüz önemli miktarlarda elmas üretimi gerçekleşmedi. Ancak elde edilen sonuçlar hem elmasın hem de Lonsdaleite'nin oda sıcaklığında sentezlenebileceğini gösterdi. Bilim insanları şimdi bu yöntemi geliştirmeye çalışıyor.