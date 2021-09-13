Bilim İnsanları Şili'de Uçan Ejderha'ya Ait Kanıtlar Buldu

Bilim insanları "uçan ejderha" olarak da bilinen kanatlı dinozor türünün milyonlarca yıl önce Şili'de yaşamış olduğunu kanıtlar nitelikte delillere ulaştı.

Acta Palaentologica Polonica dergisinde yayınlanan bir habere göre son yapılan araştırmalarda bilim insanları, 160 milyon yıl önce Kuzey Yarımküre çevresinde yaşadığı bilinen erken bir pterozor grubu olan “uçan ejderha”nın Şili’de bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.

Dinozor türüne ait fosil, Güney Amerika’da bulunan Atacama çölünde keşfedildi. Bu keşif; kanatları, uzunlamasına bir kuyruğu ve oldukça sivri dişleri olan bu Juna Devri sürüngenine dair Güney Yarımküre’de bulunan ilk kanıt.

Güney Yarımküre'de bu türe dair bulunan ilk örnekler:

Şili’de bulunan uçan ejderha fosili ilk olarak 2009 yılında Ataca Çölü Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi müdürü Osvaldo Rojas tarafından Cerritos Bayos kasabasında keşfedildi. Daha sonra araştırmacılar, Jura Devri’ne ait uçan sürüngene ait bilinmeyen türün kalıntılarına ulaştı.

Bulunan kalıntılar üzerinde çalışmalar yapan Şili Üniversitesi’nin elde ettiği verilere göre bu fosilin Rhamphorhybchinae alt familyasının bir üyesi olduğu düşünülüyor. Bu da keşfedilen bu fosillerin, Güney Yarımkürede Rhamphorhynchinae alt familyasına dair keşfedilen ilk örnekler olduğu anlamına geliyor.

Kalıntılar üzerine yapılan araştırmanın başındaki isim olan Jonathan Alarcon, bu gruba ait keşiflerin genelde Avrupa’dan çıktığının ve Şili’de bulunan iskelet parçalarının bu gruba mensup hayvanların dünya genelindeki dağılımının şimdiye kadar bilinenden çok daha geniş çaplı olduğu anlamına gelebileceğinin altını çiziyor.

"Bir kez gelip kalmış olabilirler "

Keşif aynı zamanda, dünyanın güney küresinde bulunan kara kütlelerinin büyük bir kısmının bir bütün olarak Gondvana isimli süper kıtayı oluşturduğuna inanılan bir dönemde, Kuzey ve Güney Yarımküreler arasındaki bağa ve olası göçlere de göz kırpıyor.

Alarcon, “Küba’da bu gruptan ve görünüşe göre kıyı hayvanları olan pterozolar var; bu yüzden büyük ihtimalle ya Kuzey ve Güney arasında göç ettiler ya da bir kez gelip kaldılar, bilemiyoruz, “ diye de belirtti.

Bu keşiften önce 2019 yılında Avustralya’da 96 milyon yaşında bir uçan sürüngene ait fosil bulunmuştu. Yine aynı yıl Kanada’da bir buzulda gömülü halde bir uçan sürüngenin bulunmasıyla bu tür, tarihteki en büyük uçan hayvanlar arasına yeni bir tür olarak adını yazdırmıştı.