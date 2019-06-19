Evlerin İçindeki Tozların İçinde Bulunan Korkunç Şeyler

Evlerin içerisindeki tozları inceleyen bilim insanları, 'toz' deyip geçtiğimiz oluşumların aslında düşündüğümüz kadar masum olmadığını kanıtladı.

Toz almak son derece uğraştırıcı ve sıkıcı bir ev işi olabiliyor. Bir gün önce sildiğiniz bir yerin (şanslıysanız) iki gün sonra tekrardan tozlanmaya başladığını görmek, insanın sinirlerini hoplatabiliyor. Üflediğiniz zaman çoğu ortadan kaybolan bu tozları araştıran bilim insanları, aslında havada oluşan küçük parçacıkların hiç de masum olmadıklarını ortaya koydu.

Tozların yalnızca dışarıdan değil, evin içerisinden de gelebileceğini belirten araştırmacılar, toz oluşumunun evde sigara içilip içilmemesi, eve ayakkabıyla girilip girilmemesi gibi farklı unsurlara bağlı olduğu için herhangi bir standardın bulunmadığını belirtti. Bunun ardından ‘toz’ dediğimiz kavramı açıklamaya çalışan araştırmacılar, bu oluşumun içerisinde deri hücreleri, ölü yemek hücreleri, halınızın ve giysinizin lifleri gibi maddelerin olduğunu belirtti. Tabii ki bu yalnızca evinizin içerisinde oluşan tozlar için geçerli.

Evinizde oluşan tozun yalnızca üçte biri evin içerisinden gelirken üçte ikisi de dışarıdan geliyor. Açık pencerelerden ve havalandırmalardan evlere giriş yapan bu tozların içerisinde rahatsız edici polenlerden tutun ince toprak parçacıklarına kadar pek çok farklı partikül bulunuyor.

Dış toza bağlı en yaygın sağlık sorunuysa kurşun olarak karşımıza çıkıyor. Bu nörotoksin, şehirlerde yüksek seviyelerde bulunuyor ve kurşundan oluşan tozların, çocuklardaki kurşun zehirlenmesinde büyük rol oynadığı biliniyor.

Peki, bu tozlardan kurtulamayacağınıza karar verdik ancak tozları en aza indirgemek için neler yapabilirsiniz? Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri üstünüzde fazla tutmamak bunun için büyük bir çözüm. Bunun yanı sıra evinizde ayakkabıyla geziyorsanız ya da ayakkabılığınız evin içerisindeyse bu noktalarda düzenli temizlikler yapabilirsiniz. Son olarak evcil hayvanınızla dışarı çıkıyorsanız hayvanınızın patilerini ve kuyruğunu temizlemeniz de size büyük bir artı katacaktır.