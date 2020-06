Altıncı his olarak da adlandırılabilecek bir nevi geleceği görme özelliğiyle boğuşan bir adamın kaderini değiştirmeye çalıştığı ilginç bağımsız bilim kurgu ve gerilim filmi VOLITION'ın fragmanı yayınlandı.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gelen kısıtlamalar ve karantina dönemi nedeniyle 2020 yılı genel olarak filmsiz geçirdiğimiz bir yıl oluyor diyebiliriz. Çoğu büyük film stüdyosunun işlerine bir süre ara vermesi, çıkması beklenen birçok filmin tarihinin ertelenmesine neden olmuş durumda. Bu süreçte bazı bağımsız yapımlarsa bizimle buluşmaya devam ediyor, VOLITION filmi de bu yapımlardan biri olacak. Aslında VOLITION, ilk olarak 2019 yılında çekilmiş ve en iyi film dalında Philip K. Dick ödülü dâhil birçok festivalde ödül kazanmış bir bağımsız bilim kurgu ve gerilim filmi.

Birçok eleştirmenden olumlu yorumlar alan film, "Özgür irade ve kader kavramlarının birbiriyle karıştığı, akıl büken bir bilim kurgu yapımı" olarak nitelendiriliyor. Bu 'akıl büken' bilim kurgu filminde, durugörü ve kendi hakkında gördüğü geleceğe dönük görüntülerle boğuşan James Odin adında bir adamın hikâyesi ele alınıyor. Kendi geleceğine dair gördüğü görüntülerle boğuşan James Odin, kaderini değiştirmeye ve kendi ölümünden kaçmaya çalışırken birçok olaya karışıyor ve sonunda kader ile özgür irade arasındaki çizgi iyice karmaşık bir hâle geliyor.

VOLITION'ın fragmanı:

VOLITION'ın hikâyesi hakkında bilinenler, şu an için fragmanda görülenler ve filmin IMDb sayfasında yer alan kısa bilgiler doğrultusunda bu kadar. Filmse 2019 yılında geçirdiği yoğun festival döneminden sonra bu sene 10 Temmuz tarihine vizyona girecek. Ayrıca filmi evinden seyretmek isteyenler için de Apple TV'de bir ön sipariş sayfası oluşturulmuş durumda.

Film ekibine gelecek olursak yönetmen koltuğunda daha önce The Other Side of Being filmini yöneten Tony Dean Smith oturuyor. Filmin James Odin karakterini oynayan başrol oyuncusuysa Adrian Glynn McMorran. Bunun dışında filmde Magda Apanowicz, John Cassini, Frank Cassini, Aleks Paunovic ve Bill Marchant gibi isimler yer alıyor.