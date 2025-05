Netflix'te yayımlanan, zaman yolculuğundan yapay zekâya kadar uzanan temalarıyla dikkat çeken 13 bilim kurgu dizisini sizler için listeledik.

Hayal gücü ve bilimin kesiştiği, mekan, insan ve doğanın yeniden şekillendiği bir evren... Geleceği anlatırken aynı zamanda bugünün en derin sorularına farklı boyutlardan cevaplar arayan bilim kurgu dizileri, kimi zaman yıldızlar arası bir yolculukta, kimi zaman bir laboratuvarın karanlık bir köşesinde ya da bazen de yapay zekanın vicdan ve diğer tüm insani duygularla çatıştığı anlarda geçebilir. Tüm bu dizilerde izleyici olarak biliriz ki hem teknolojik geleceği hem de insan olmanın anlamına dair felsefi bir sorgulamayı onu izlerken gerçekleştireceğiz.

Netflix'in bambaşka hikayelerle taçlandırılmış bilim kurgu yapımları, distopik senaryolardan alternatif gerçekliklere, genetik deneylerden paralel evrenlere kadar uzanan hikâyeleriyle izleyiciyi sınırların ötesine taşıyor. Stranger Things, Dark, Black Mirror ve daha fazlası... Netflix bilim kurgu dizilerine gelin birlikte göz atalım! İşte her biri birbirinden karmaşık Netflix dizileri...

1. Stranger Things

2016’da hayatımıza giren Stranger Things sadece bir dizi değil, adeta 80’lere açılan nostaljik bir portal. Duffer Kardeşler’in imzasını taşıyan bu yapım, bilim kurgu, korku ve gençlik temasını o kadar başarılı harmanlıyor ki her sezon bizi hem ekran başına kilitliyor hem de geçmişin o tozlu raflarına götürüyor.

Stranger Things'in konusu, Indiana'nın hayali kasabası Hawkins'te başlıyor. Küçük bir çocuğun (Will Byers) ortadan kaybolmasıyla başlayan hikâye, çok geçmeden paralel bir evren olan "Upside Down"un kapılarını aralıyor. Tam da burada Eleven (Millie Bobby Brown) karakteriyle tanışıyoruz ve bir daha da hayatımızdan çıkmıyor. Deneylere maruz kalmış, psişik güçlere sahip bu sessiz ama etkileyici karakter, dizinin duygusal ve dramatik omurgasını oluşturuyor.

Stranger Things'in genç oyuncu kadrosu Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo ve Noah Schnapp'ten oluşurken kadroda ayrıca Winona Ryder ve David Harbour gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Şu ana kadar 4 sezon yayınlanan dizinin 5. ve final sezonu bu yıl yayımlanacak.

2. Black Mirror

Hani bazı diziler vardır ya, sizi eğlendirmekle yetinmez; rahatsız eder, düşündürür, bazen de tokat gibi çarpar. İşte Black Mirror tam olarak böyle bir dizi. İlk olarak 2011’de İngiltere'de yayınlanmaya başlayan dizi, 2016 itibarıyla Netflix çatısı altına geçti ve küresel bir fenomene dönüştü. Arkasında Charlie Brooker gibi sivri dilli ve keskin gözlemci bir yazar olunca, zaten “olmazsa olmaz”lardan biri haline gelmesi de kaçınılmaz görünüyordu. Black Mirror'ın oyuncu kadrosunda her bölüm başka isimler yer alıyor.

Netflix dizilerinden Black Mirror'ın konusunu özetlemek gerekirse, dizi aslında klasik bir hikâye anlatmıyor. Her bölümü birbirinden tamamen bağımsız olan bir antoloji yapısı var. Fakat tüm bölümleri bir araya getiren ortak bir damar var: teknoloji ve insan doğası arasındaki o karmaşık ilişki. Yani Black Mirror, adeta cebimizde taşıdığımız telefon ekranına (evet, o kara ayna) bakıp aslında kendimizi görmemizi istiyor. Pek de hoş şeyler görmüyoruz tabii burada.

Şu ana kadar 6 sezon yayınlanan dizinin bölümlerinde yapay zeka, sosyal medya, sanal gerçeklik, bilinç aktarımı, mahremiyet, devlet kontrolü gibi konular, çoğu zaman ürkütücü gelecek senaryoları eşliğinde işleniyor. Ama dikkat: Dizi aslında geleceği anlatmıyor. Bugünü biraz daha ileri sarıp yüzümüze tokat gibi çarpıyor.

3. Dark

İzlediğiniz her bölümün ardından "Ne izledim ben şimdi?" diyeceğiniz Dark, sadece zamanda yolculuk eden karakterleri değil, zamanı bizzat bir karaktere dönüştüren bir dizi. Dark'ta izleyiciye sadece bir hikâye değil; adeta çözülmesi gereken bir denklem sunuluyor. Fakat bu denklem ne sadece mantıkla çözülebiliyor, ne de duygusal yönü ihmal ediliyor. Dizi boyunca zihnimiz kadar kalbimiz de sınanıyor.

Dark konusunu şu şekilde açıklayabiliriz: Winden adındaki küçük ve sisli bir Alman kasabasında bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan hikayede çok geçmeden bu sıradan bir "kayıp çocuk vakası" olmadığını anlıyoruz. Çünkü olaylar, sadece bugünü değil, 1953, 1986, 2019 ve sonrasında 2052, 1921, hatta daha da ötesini kapsayan, karmaşık bir zaman döngüsünün içinde gelişiyor.

Dark oyuncu kadrosu Louis Hofmann, Andreas Pietschmann, Lisa Vicari ve Maja Schöne olarak sıralanabilir. Dark sezon sayısı 3 ve dizi toplam 26 bölümün ardından 2020'de yayınlanan sezonuyla final yaptı.

4. 3%

3%'ün konusu, ilk bakışta "Belki de benlik değildir" diye düşüneceğiniz cinsten. 3%'ün dünyasında toplum ikiye ayrılmış durumda: Offshore ve Inland. Offshore; kaynakların bol, teknolojinin ileri, hayatın “kusursuz” olduğu bir yer. Inland ise sefalet, yoksulluk ve umutsuzlukla boğuşan halkın yaşadığı yer. Ama her yıl, Inland’daki gençlere sözde “eşit” bir fırsat sunuluyor: Processo. Bu sınavlarla Inland'de yaşayanların %3'ü Offshore’a geçebiliyor. Geri kalanlar ise hayatlarına eskisi gibi, hatta daha kırılmış bir şekilde devam ediyor. Yani bu bir yarış değil, bu bir eleme sistemi. Ve sistemin adil olup olmadığını sorgulamak karakterlerin olduğu kadar, biz izleyicilerin de işi.

3%'ün oyuncu kadrosunda Bianca Comparato, João Miguel, Vaneza Oliveira, Cynthia Senek, Rodolfo Valente gibi oyuncular yer alıyor.

3%'ün kaç sezon olduğunu merak edenler için de hemen not düşelim: Dizi toplam 4 sezondan oluşuyor. 3%'ün son sezonu ise 2020 yılında yayımlandı.

5. The OA

Sevilen Netflix dizilerinden The OA dizisinin konusu bize yalnızca bir bilim kurgu değil, aynı zamanda felsefe, metafizik, ruhani arayışlar ve travmanın izlerini bir araya getiren eşsiz bir anlatı olduğunu da gösteriyor. Klişelere yüz vermeyen, risk alan, bazen anlaması zor bir dizi olan The OA, "Anlamadım ama çok etkilendim." diyeceğiniz bir deneyim yaşatıyor izleyenlere. The OA’nin merkezinde Prairie Johnson adlı genç bir kadın yer alıyor. Yedi yıl önce kaybolan Prairie, bir gün aniden geri dönüyor. Kaybolduğunda kör olan genç kadın, geri döndüğünde yeniden görebiliyor. Ancak bu kayboluş geride pek çok soru işareti bırakıyor: Peki, nerede kaldı bu yedi yıl boyunca? Ona neler oldu? Asıl soru ise şu: Anlattıkları ne kadar gerçek, ne kadar hayal? Prairie, dönmesinin ardından artık kendine “The OA” diyor ve yaşadıklarını beş yabancıya, bir hikâye yerine adeta bir ritüel gibi anlatmaya başlıyor. Bu anlatılar sıradan değil; ölüm ötesi deneyimler, boyutlar arası yolculuklar ve bilimle maneviyatın sınırlarını zorlayan detaylarla dolu olduğundan izleyenlere de keyifli dakikalar geçirmek kalıyor.

The OA'nın oyuncu kadrosunda Brit Marling, Jason Isaacs, Phyllis Smith, Patrick Gibson gibi isimler yer alıyor.

The OA kaç sezon sorusuna 2016 ve 2019'da yayınlanan iki sezondan oluştuğu şeklinde cevap verebiliriz.

6. Altered Carbon

Altered Carbon, izleyicisine "Bir dünyada yaşamaktan daha fazlasını istiyor musun?" diye soruyor. Altered Carbon konusuna gelince, Richard K. Morgan’ın aynı adlı bilim kurgu romanından uyarlanmış dizide delecekte, bilinç transferi teknolojisi sayesinde insanlar ölümsüzlüğe adım atabiliyor. İnsanlar, zihinlerini bir cihaz olan stack'e yükleyerek, biyolojik bedenlerden bağımsız hale geliyorlar. Yani, insanlar beden değiştirebilir ve sonsuza kadar yaşamaya devam edebilir. Ancak bu teknolojinin büyük bir dezavantajı var: Zenginler, sonsuz yaşamın tadını çıkarırken, yoksullar bu teknolojiden mahrum kalıyor. Hikâyenin merkezinde, eski bir askeri ajan olan Takeshi Kovacs yer alıyor. Kovacs, "stack" teknolojisinin suistimallerini araştırmak üzere yeniden uyandırılıyor ve kendisini tehlikeli bir komployla karşı karşıya buluyor. Kovacs, ölümsüzlüğün ve ölülerin geri dönmesinin getirdiği etik sorunları çözmeye çalışırken, aynı zamanda onu uyandıran milyarder Laurens Bancroft’un öldürülmesini araştırıyor.

Altered Carbon kadrosu Joel Kinnaman, Anthony Mackie, James Purefoy, Martha Higareda, Ato Essandoh'dan oluşuyor.

Altered Carbon sezonları 2018 ve 2020'de yayınlandı. Dizi iki sezondan oluşuyor.

7. Travelers

Zaman yolculuğu temasını seviyorsanız bu dizi tam size göre. Travelers bu temayı hem insani hem de bilimsel bir derinlikle işleyen nadir yapımlardan biri olarak görülüyor. "Geleceği değiştirebilir miyiz?" sorusunu gerçek bir drama ve aksiyonla harmanlayarak soran Travelers'ın konusuna bakacak olursak, dizinin merkezinde, gelecekteki bir distopyadan gelen ajanların, geçmişe bilinçlerini aktararak insan bedenlerini "ele geçirmesi" fikri var. Ama dikkat: Burada “zombi istilası” gibi bir durum yok. Travelers ajanları, yalnızca öleceği kesinleşmiş kişilerin bedenlerine yerleşiyorlar. Böylece kimseyi "öldürmeden" beden değişimi gerçekleşiyor. Bu etik dokunuş bile dizinin ne kadar akıllıca kurgulandığının bir göstergesi. Ama esas olay burada başlıyor: Ajanlar, geçmişte gerçekleşen olayları düzeltmeye çalışarak insanlığın yok oluşunu engellemekle görevli. Fakat modern toplumun karmaşık dinamikleri, onların görevlerini sandıkları kadar kolaylaştırmıyor. Duygular, ilişkiler, kimlik bunalımları ve vicdani ikilemler her bölümde seyirciye ayna tutuyor.

Travelers kadrosunda ise Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson ve Reilly Dolman gibi isimler yer alıyor.

Travelers'ın kaç sezon sürdüğüne gelince dizi toplam 3 sezon ve 34 bölümden oluşuyor.

8. Lost in Space

Lost in Space, 1812 tarihli İsviçreli Robinsonlar romanından esinlenilerek Netflix tarafından hazırlandı. Lost in Space'in konusu gelecekte geçiyor. Artık yaşanmaz hale gelen dünyada insanlık başka bir gezegende kolonileşmeye çalışırken, özel olarak seçilmiş ailelerden biri olan Robinsonlar, bu büyük göç sırasında yörüngeden saparak bilinmeyen bir gezegene düşüyor. Artık tek bir amaçları vardır: Hayatta kalmak ve eve dönüş yolunu bulmak. Ancak işler bu kadar basit değil. Yeni gezegenin bilinmeyen doğası, uzayda yalnız olmanın getirdiği psikolojik baskı ve karşılarına çıkan yabancı bir robot gibi sürprizler, her bölümde gerilimi yükseltiyor. Bir yandan Robinson ailesinin bağları güçlenirken, bir yandan da insan doğasının sınandığı bir bilim kurgu-drama izliyoruz.

Lost in Space oyuncu kadrosunda Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins, Parker Posey ve Taylor Russell yer alıyor.

Lost in Space sezonları ise 2018, 2019 ve 2021 yıllarında yayınlandı. 3 sezondan oluşan dizi toplam 28 bölüm sürdü.

9. The Silent Sea

Netflix dizilerinden Güney Kore yapımı sürükleyici dizisi The Silent Sea, alışık olduğumuz uzay maceralarından biraz daha farklı: Sessizliği, yalnızlığı ve çaresizliği izleyiciye hissettiren, bilim kurguyu dramatik ve psikolojik derinlikle harmanlayan bir yapım. The Slient Sea'nin konusu kaynakların tükendiği, kuraklıkla boğuşan bir Dünya’da geçiyor. İnsanlık artık nefes alacak bir gelecek umudunu bile yitirmiş durumda. Tam da bu kaosun ortasında, Güney Koreli bir araştırma ekibi, Ay’daki terk edilmiş Balhae Üssüne gönderiliyor. Amaçları, burada yaşanan esrarengiz bir kazayı araştırmak ve belki de Dünya’nın geleceğini kurtarabilecek bir çözüm bulmak. Ancak bu görev hiç de göründüğü gibi değil. Ay’daki üs, geçmişte yaşanan trajik olayların izlerini taşıyor. Ve ekip üyeleri, sadece Ay’ın ölümcül koşullarıyla değil, geçmişin karanlık sırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor.

The Silent Sea oyuncu kadrosunda Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon ve Kim Sun-young yer alıyor.

The Silent Sea 8 bölümlük tek sezondan oluşuyor.

10. The One

Netflix'in sevilen dizilerinden 2021 çıkışlı orijinal yapımlarından biri olan The One, bilim kurgu ile dramayı zekice harmanlayan bir dizi. Aşkın, kimyanın ve teknolojinin iç içe geçtiği bu evrende, insanlara "ruhun eşi"nin artık yalnızca hislerle değil, DNA ile bulunabileceği söyleniyor. The One konusunu özetlemek gerekirse dizi yakın gelecekte geçiyor. Genetik bilimindeki devrim niteliğindeki bir keşif sayesinde artık her insanın DNA’sına en uygun tek bir kişi, yani biyolojik ruh eşi tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyi geliştiren ve tüm dünyaya pazarlayan kişi ise Rebecca Webb, aynı zamanda dizinin en gizemli karakteri. Dünya çapında milyonlarca insan, ilişkilerini ve evliliklerini DNA bazlı bu sistemle test etmeye başlıyor. Ancak bu durum toplumda ciddi kaoslara yol açıyor. Aldatmalar, boşanmalar, kimlik krizleri ve hatta cinayetler… Çünkü “doğru insan” fikri, özgür irade kavramını temelden sarsıyor.

The One oyuncu kadrosunda Hannah Ware, Amir El-Masry, Dimitri Leonidas ve Zoë Tapper gibi oyuncular rol alıyor.

The One 2021 yılında yayınlanan tek sezondan oluşuyor. Dizinin yayınlanan 8 bölümü bulunuyor.

11. Snowpiercer

Sevilen Netflix dizilerinden olan ve bilim kurgu kataloglarında öne çıkan yapımlardan biri olan Snowpiercer, ilk bölümünden itibaren bizi soğuk bir dünyanın sıcak çatışmalarına davet ediyor. Distopya, sınıf ayrımı, adaletsizlik ve insan doğasının karanlık yönleri... Hepsi bir trenin vagonlarına sığdırılmış ve bu tren aralıksız olarak dünyanın etrafında dönmeye devam ediyor. Snowpiercer konusu iklim değişikliği sonrası buz çağının geri döndüğü bir gelecekte geçiyor. Dünya artık yaşanmaz hale gelmiş ve geriye kalan bir avuç insan, durmaksızın hareket eden devasa bir trenin içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Tren, sınıfsal olarak bölünmüş bir mini toplum gibi tasarlanmış: Ön vagonlarda lüks ve bolluk, arka vagonlarda sefalet ve hayatta kalma mücadelesi.

Snowpiercer oyuncu kadrosu Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Mickey Sumner, Alison Wright ve Lena Hall gibi isimlerden oluşuyor.

Snowpiercer sezonları 2020-2024 yılları arasında yayınlandı. Dizi toplam 4 sezon ve 40 bölümden oluşuyor.

12. Ragnarok

Netflix’in Norveç yapımı dizisi Ragnarok, yalnızca tanrılarla devlerin savaşını değil, modern dünyanın sorunlarını da merkeze alarak alışılmışın dışında bir anlatı sunuyor. Ragnarok konusu Edda adındaki küçük ve sıradan gibi görünen Norveç kasabasında geçiyor. Ama aslında burası, mitolojik geçmişin tekrar şekillendiği bir yer. Ana karakterimiz Magne, sıradan bir lise öğrencisi gibi görünse de kısa sürede olağanüstü güçler kazandığını fark ediyor. Evet, spoiler vermeden söyleyeyim: Kendisi aslında modern çağın Thor'u. Magne’nin karşısındaysa Jutul ailesi var. Bu gizemli aile, aslında dünyayı binlerce yıldır yöneten devlerin (Jotun) modern kılığa bürünmüş hâli. Zengin, güçlü, yozlaşmış ve doğaya zarar veren bu aile, hem gerçek hem de sembolik olarak küresel felaketlerin kaynağı gibi.

Ragnarok oyuncu kadrosu David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas ve Henriette Steenstrup gibi isimlerden oluşuyor.

Ragnarok sezonları ise toplam 18 bölümden oluşuyor. Dizi 2020-2023 yılları arasında 3 sezon olarak yayınlandı.

13. Better than Us

Better Than Us, alışılmış yapay zekâ temalı dizilerin ötesine geçen, oldukça katmanlı bir yapım. Sevilen Netflix dizilerinden olan bu Rus yapımı dizi, distopik bir gelecekte, insanların yapay zekâ ile olan karmaşık ilişkilerini cesurca masaya yatırıyor. Better than Us konusu 2029 yılında Moskova’da geçiyor. İnsanlar artık robotlarla birlikte yaşamaya alışmış durumda. Robotlar hastanelerde çalışıyor, çocuklara bakıyor, hizmet sektöründe yer alıyor. Ancak her şeyin sıradan gibi göründüğü bu gelecekte, bir şey farklı: Arisa adındaki özel bir robot, diğerlerinden çok daha zeki, çok daha insani ve —kulağa ürkütücü gelebilir ama— aynı zamanda öldürme yeteneğine sahip. Arisa, kendisini ele geçirmeye çalışan karanlık bir şirketten kaçarken, sıradan bir aileyle yolları kesişiyor. Özellikle küçük kız Sonya ile kurduğu bağ, izleyiciye duygusal anlamda güçlü bir hikâye sunuyor. Arisa artık sadece bir makine değil; bir anne, bir koruyucu ve hatta bir devrim sembolü hâline geliyor.

Better than Us oyuncu kadrosu Paulina Andreeva, Kirill Käro, Vera Kincheva ve Olga Lomonosova gibi isimlerden oluşuyor.

Better than Us 1 sezon yayınlandı ve toplam 16 bölümden oluşuyor.