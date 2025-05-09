ChatGPT, yeni güncellemesiyle artık çiftlerin fotoğraflarından çocuklarının nasıl görüneceğini tahmin edebiliyor. Bu sayede ücretli uygulamalara ihtiyaç kalmadan, daha doğru ve gerçekçi yüz tahminleri yapılabiliyor. Peki gerçekten de ortaya başarılı sonuçlar çıkıyor mu?

Bildiğiniz gibi yapay zekâ aracımız ChatGPT, hayal ettiğimiz her şeyi görsele dönüştürmekte epey başarılıydı. Bu görselleştirme özelliği, özellikle GPT-4o (omni) ile birlikte büyük bir sıçrama yaşadı. Artık karakterlerin fiziksel özelliklerini daha detaylı olarak tarayabiliyor, hatta 'çiftlerin çocukları olsa nasıl görünürdü?' sorusuna bile cevap verebiliyor.

Biz de ChatGPT’nin bu özelliğini test etmeye karar verdik ancak bunu biraz Webtekno usülüyle yaptık. Hepimizin aşina olduğu dizi ve film karakterlerindeki ikonik çiftlerin çocuklarını görselleştirdik. Hazırsanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım. Eminiz içeriği her kaydırdığınızda yüzünüzden tebessüm eksik olmayacak.

Bence biraz babaya çekmiş: Jon Snow & Daenerys Targaryen

Rose biraz kenara kaysaydı belki ikizleri olabilirdi: Jack Dawson & Rose DeWitt Bukater (Titanic)

Umarız uzaylılar kaçırmaz: Fox Mulder & Dana Scully (The X-Files – Gizli Dosyalar)

Gözler anne, dudaklar baba: Monica Geller & Chandler Bing (Friends)

Takım elbise olmazsa olmaz: Barney & Robin (How I Met Your Mother)

How I Met Your Mother ile devam ediyoruz: Ted & Robin

Gözlükle doğmuş bile olabilir: Neo & Trinity (Matrix)

Hogwarts'ın en zekisi olacağına şüphe yok: Harry Potter & Hermione Granger (Harry Potter serisi)

Esas Soru: örümcek yavrucağı ısırsın mı, ısırmasın mı?: Peter Parker & Mary Jane Watson (Spider-Man)

Talihleri babaya benzemesin, analı-babalı büyüsünler!: Bruce Wayne (Batman) & Selina Kyle (Catwoman) (The Dark Knight Rises)

Ciri, sen misin? Geralt of Rivia & Yennefer (The Witcher)

Sanki ok ve yayla doğmuş gibi: Katniss Everdeen & Gale Hawthorne (Açlık Oyunları)

Hangi güçlere sahip olurdu merak etmiyor değiliz: Eleven (Jane) & Mike Wheeler (Stranger Things)

Kime çektiğini tartışmaya bile gerek yok: Aragorn & Arwen (Yüzüklerin Efendisi)

Peki siz hangisini daha gerçekçi buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.

Yapay zekânın sınırlarını zorladığımız bu içeriklere de göz atabilirsiniz: