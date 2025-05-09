Popüler Film ve Dizilerdeki İkonik Çiftlerin Çocukları Olsa Nasıl Görünürdü? (İçeriği Kaydırırken Yüzünüzden Tebessüm Eksik Olmayacak)

2 dk okuma süresi
3
1
0
0
0
ChatGPT, yeni güncellemesiyle artık çiftlerin fotoğraflarından çocuklarının nasıl görüneceğini tahmin edebiliyor. Bu sayede ücretli uygulamalara ihtiyaç kalmadan, daha doğru ve gerçekçi yüz tahminleri yapılabiliyor. Peki gerçekten de ortaya başarılı sonuçlar çıkıyor mu?

Bildiğiniz gibi yapay zekâ aracımız ChatGPT, hayal ettiğimiz her şeyi görsele dönüştürmekte epey başarılıydı. Bu görselleştirme özelliği, özellikle GPT-4o (omni) ile birlikte büyük bir sıçrama yaşadı. Artık karakterlerin fiziksel özelliklerini daha detaylı olarak tarayabiliyor, hatta 'çiftlerin çocukları olsa nasıl görünürdü?' sorusuna bile cevap verebiliyor.

Biz de ChatGPT’nin bu özelliğini test etmeye karar verdik ancak bunu biraz Webtekno usülüyle yaptık. Hepimizin aşina olduğu dizi ve film karakterlerindeki ikonik çiftlerin çocuklarını görselleştirdik. Hazırsanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım. Eminiz içeriği her kaydırdığınızda yüzünüzden tebessüm eksik olmayacak. 

Bence biraz babaya çekmiş: Jon Snow & Daenerys Targaryen

Jon Snow Targaryen çocuğu

Rose biraz kenara kaysaydı belki ikizleri olabilirdi: Jack Dawson & Rose DeWitt Bukater (Titanic)

jack rose titanik

Umarız uzaylılar kaçırmaz: Fox Mulder & Dana Scully (The X-Files – Gizli Dosyalar)

x files çocuk

Gözler anne, dudaklar baba: Monica Geller & Chandler Bing (Friends)

chandler monica çocuğu

Takım elbise olmazsa olmaz: Barney & Robin  (How I Met Your Mother)

barney ve robin çocuğu

How I Met Your Mother ile devam ediyoruz: Ted & Robin 

ted ve robin çocuğu

Gözlükle doğmuş bile olabilir: Neo & Trinity (Matrix)

matrix trinity çocuk

Hogwarts'ın en zekisi olacağına şüphe yok: Harry Potter & Hermione Granger (Harry Potter serisi)

harry potter çocuk

Esas Soru: örümcek yavrucağı ısırsın mı, ısırmasın mı?: Peter Parker & Mary Jane Watson (Spider-Man)

peter mj çocuğu

Talihleri babaya benzemesin, analı-babalı büyüsünler!: Bruce Wayne (Batman) & Selina Kyle (Catwoman) (The Dark Knight Rises)

batman catwoman çocukları

Ciri, sen misin? Geralt of Rivia & Yennefer (The Witcher)

wticher yenner çocuğu

Sanki ok ve yayla doğmuş gibi: Katniss Everdeen & Gale Hawthorne (Açlık Oyunları)

açlık oyunları

Hangi güçlere sahip olurdu merak etmiyor değiliz: Eleven (Jane) & Mike Wheeler (Stranger Things)

stranger things çocouk

Kime çektiğini tartışmaya bile gerek yok: Aragorn & Arwen (Yüzüklerin Efendisi)

lotr çocuk

Peki siz hangisini daha gerçekçi buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.

Yapay zekânın sınırlarını zorladığımız bu içeriklere de göz atabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Apple, Google, Microsoft... Teknoloji Devleri Uçak Üretse Nasıl Görünürdü? (Apple'a Aşık Olmamak Mümkün Değil!)
İLGİLİ HABER

''Futbolun Daha Zevkli Olması İçin Hangi Kurallar Kaldırılmalı?'' Sorumuza Yapay Zekânın Verdiği Çok Mantıklı Cevaplar
İLGİLİ HABER

ChatGPT'yi 3 Yıl Sonra Tekrar "Kim Milyoner Olmak İster?" Yarışmasına Soktuk: Bu Sefer 1 Milyon TL'yi Kazanabildi mi?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
3
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler