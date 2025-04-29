Tamamı yapay zekâ ile üretilen uzun metrajlı belgesel Gerçek Ötesi'nin görselleri, müzikleri ve seslendirmeleri yapay zekâ ile hazırlandı.

Tamamı yapay zekâ ile hazırlanan belgesel film Gerçek Ötesi, 20 Haziran’da sinemalarda olacak. Başka Sinema dağıtımıyla izleyiciyle buluşacak.

Alkan Avcıoğlu'nun yapay zekâ araçları kullanarak hazırladığı Gerçek Ötesi, sinema dünyasında bir ilke imza atacak.

Yapay zekâ ile üretilen görseller ve müziklerle oluşturuldu

Filmdeki tüm görseller, müzikler ve seslendirmeler tamamen yapay zekâ ile üretildi. Gerçek dünyayı konu alan bu yapay anlatı, teknolojinin hayatımıza nasıl dokunduğunu ve gerçeklik algımızı nasıl değiştirdiğini sorguluyor.

Gerçek Ötesi'nin yapım süreci 15 aydan uzun sürdü. Bu süreçte 55 saatten fazla görüntü içeren bir arşiv oluşturuldu. Senaryo aşamasında Alkan Avcıoğlu'na, yurtdışında Vikki Bardot ismiyle bilinen sanatçı Gizem Avcıoğlu eşlik etti. Filmin ses tasarımı, müzikleri ve anlatımı da yapay zekâ teknolojileriyle hazırlandı.

Gerçek Ötesi, 20 Haziran'dan itibaren Türkiye genelinde Başka Sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.