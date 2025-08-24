Son dönemlerde okurların favorisi hâline gelen bilim kurgu ve fantastik türünde kitapları sizler için bir araya getirdik.

Gerçek dünyadan biraz uzaklaşıp büyülü diyarların, uzak galaksilerin ya da alternatif geleceklerin derinliklerine dalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içeriğimizde bilim kurgudan fantastik edebiyata birbirinden ilginç kitapları bir araya getirdik. Eğer siz de kitaplığınıza bu eserlerden birkaçını eklemek isterseniz hadi içeriğimize!

''Bu içerik 24.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Mickey 7- Edward Ashton

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı, Mickey 17 filmine ilham kaynağı olan Mickey 7; "harcanabilir işçi" olarak görev yapan Mickey Barnes’ın hikâyesini anlatıyor. Mickey, ölümcül görevlerde kullanılması için seçilen ve her öldüğünde anıları yeni bir klona aktarılarak yeniden hayata dönen bir çalışan. Ancak bir görev sırasında kaybolunca, yerine Mickey 8 atanıyor ve işler karışıyor.

İki Mickey’nin aynı anda var olması kolonideki düzeni tehdit ediyor ve bu durum, kimlik, yaşamın değeri ve bireysellik gibi derin konuları sorgulayan bir çatışmaya yol açıyor. Alışılmışın dışında bir bilim kurgu kitabı arıyorsanız Mickey 7 tam size göre.

Kasırga Mevsimi- Fernanda Melchor

Fernanda Melchor’un kaleme aldığı Kasırga Mevsimi, Meksika’nın küçük ve yoksul bir kasabasında, “Cadı” lakaplı bir kadının gizemli ölümüyle başlayan karanlık ve çarpıcı bir hikâyeyi gözler önüne seriyor. Roman, olaya karışan farklı karakterlerin gözünden anlatılan iç içe geçmiş monologlarla ilerliyor. Melchor, kendine has dili ve nefes kesen anlatımıyla sizleri sarsıcı bir atmosferin içine çekiyor; sözcükleri adeta bir kasırga gibi üzerinize savuruyor.

Kuğu Şarkısı- Robert McCammon

Nükleer savaşın harabeye çevirdiği bir dünyada geçen, hayatta kalma ve umut mücadelesini anlatan Kuğu Şarkısı, en çok okunan post-apokaliptik korku romanlarından biri. İnsanlığın yıkımın eşiğine geldiği bu evrende, doğaüstü yeteneklere sahip küçük bir kız olan Swan, karanlığa karşı insanlığın son umudu olarak ortaya çıkıyor.

Leziz Kadavralar- Agustina Bazterrica

Bir virüs nedeniyle hayvan etinin yasaklandığı bu dünyada, devlet kontrollü “insan eti üretimi” normalleşiyor ve toplum, etik bir yozlaşmanın içine sürükleniyor. Hikâye, bir mezbahanın yöneticisi olan Marcos’un gözünden ilerliyor ve sizleri rahatsız edici detaylarla yüzleştiriyor. İnsan olmanın anlamını, medeniyet ile barbarlığın sınırlarını sorgulayan Leziz Kadavralar, distopya okuyucuların tercihi oluyor.

Güneşsiz 1- Cehennem Diskosu- Jean Christophe Grange

Jean-Christophe Grangé, Güneşsiz 1: Cehennem Diskosu ile bizleri karanlık ve sürükleyici bir distopya evrenine davet ediyor. Romanda tuhaf bir intihar vakasını araştıran dedektif Swift, kendisini zamanla çarpık bir müzik tarikatının ve zihinleri kontrol eden bir sistemin içine çekilmiş halde buluyor. Grangé, bu kitabında gerilimle bilim kurguyu harmanlıyor.

Sarı Yüz- R. F. Kuang

Çok satanlar listesinden uzun süredir inmeyen ve son yılların en çok ses getiren romanı olarak adlandırılan Sarı Yüz de listemizde yerini alıyor. Olay, az tanınan bir yazar olan June Hayward’ın, çok daha başarılı Asyalı-Amerikalı yazar arkadaşı Athena Liu’nun ölümünün ardından onun yayımlanmamış el yazmasını çalıp kendi eseri gibi yayımlamasıyla başlıyor. Bu olayla birlikte ırkçılık, kültürel sömürü ve pandemi sonrası dünyanın hâli masaya yatırılıyor.

Zaman Makinesi- H. G. Wells

Bilim kurgu edebiyatının öncülerinden H.G. Wells, Zaman Makinesi ile türün temel taşlarından birini atıyor. Roman, isimsiz bir zaman gezgininin, kendi icadı olan makineyle uzak geleceğe yaptığı yolculuğu anlatıyor. Yeryüzünde barışçıl gibi görünen Eloi’ler ve yeraltında yaşayan karanlık Morlock’lar arasında kurulmuş çarpıcı denge, insanlığın evrimine ve toplumsal yapıya dair derin bir sorgulama sunuyor. Zaman Makinesi hem klasiklere ilgi duyanlar hem de bilim kurgunun kökenlerine inmeyi sevenler için ideal.

Karanlık Orman- Cixin Liu

Üç Cisim Problemi’nin devam kitabı olan Karanlık Orman, insanlığın uzaylı Trisolaris uygarlığından gelecek istilaya karşı hazırlık sürecini konu alıyor diyebiliriz. Cixin Liu, bu romanda yalnızca teknolojik gelişmeleri ve stratejik hamleleri değil, aynı zamanda insan doğasının karanlık yönlerini de derinlemesine inceliyor. Son zamanların en çok okunan bilim kurgu serisinden olan Karanlık Orman'a siz de göz atabilirsiniz.

Yol- Cormac McCarthy

2009 yılında sinemaya da uyarlanan Pulitzer ödüllü Yol, kıyamet sonrası edebiyatının en önemli örneklerinden. Kitapta, bir baba ve oğlu yanıp kül olmuş Amerika topraklarında sonu asla gelmeyecekmiş gibi görünen bir yolculuğa çıkıyor. Bu yıkım sonrası yolculukta ise kendilerini savunabilecekleri bir tabanca, yağmaladıkları yemekler ve birbirleri dışında hiçbir şeyleri yok. Roman boyunca baba ile oğlun bu zorlu yolculuğuna sizler de tanıklık ediyorsunuz.

Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece: Anormaller- Scott Cawthon

Ünlü korku oyunu Five Nights at Freddy’s'in yaratıcısı ve New York Times Bestseller listesine giren serinin ilk kitabı Gümüş Gözler’in yazarı Scott Cawthon, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece: Anormaller ile karanlık evrenini daha da derinleştiriyor. Bu kitap, farklı karakterlerin geçmişlerindeki travmalarla ve Freddy Fazbear’s Pizza’nın ürkütücü sırlarıyla yüzleştiği, kısa ama etkileyici hikâyelerden oluşan bir derleme sunuyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: