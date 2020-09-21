Türkiye'de koronavirüsün herkese bulaşabileceğini gösteren bir gelişme yaşandı. Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın, COVID-19'a yakalandığı duyuruldu. Duyuru, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin resmi Twitter sayfası üzerinden yapıldı.

2020 yılındaki bir numaralı gündem maddemiz olan koronavirüs, insanların hayatlarına mal olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 30 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs, 950 binden fazla insanın da ölümüne yol açtı. Üstelik koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı için henüz bulunmuş bir tedavi yöntemi de yok. Hal böyle olunca da insanların, COVID-19'a yakalanmamak için oldukça dikkatli olmaları gerekiyor.

Koronavirüs, herkese bulaşabilecek bir yapıya sahip. Üstelik konuyla ilgili ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, bu virüsü kapma ihtimaliniz var. Tıpkı Prof. Dr. Ahmet Demircan gibi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olan Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Açıklama, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin resmi Twitter sayfası üzerinden yapıldı.

İşte Bilim Kurulu üyesinin COVID-19'a yakalandığının duyurulduğu o açıklama

Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz.

Yaşanan bu olay, koronavirüse karşı aslında ne kadar savunmasız olduğumuzun bir göstergesi. Çünkü bu salgına karşı uzmanlaşmış olan insanların bile koronavirüse yakalanabileceğini görmüş oldu. Bu yüzden yetkililerin uyarılarına kulak asmak ve artık özellikle de maske kullanımına dikkat etmek gerekiyor.