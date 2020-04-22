Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri daha koyu bir hale gelen iki doktorun ten renklerinin nasıl değişmiş olabileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünyanın hemen her yerinde görülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 2.5 milyon insan koronavirüse yakalandı ve yaklaşık 170 bin insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalan insanların arasında, virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları da bulunuyor. Koronavirüs vakalarının tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı, tüm önlemlere rağmen koronavirüse yakalanıyor.

Çin’de de önemli sayıda sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı. Wuhan’da koronavirüs vakalarının tedavisinde görev alan iki doktor, kardiyolog Dr. Yi Fan ve ürolog Dr. Hu Weifeng, ocak ayında koronavirüse yakalandı. 2 ay süren tedavi sırasında doktorların ten renklerinin değiştiği.

Tedavi gören doktorların ten renkleri neden değişti?

İki sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle ten renklerinin değişmesi, bilim dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. Doktorların ten renginin değişmesi ile ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından uzmanlar, peşi sıra açıklamalarda bulundular.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin’de koronavirüs tedavisi gören iki doktorun ten renklerinin neden değiştini açıkladı. Prof.Dr.Tezer, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma giren insanların bütün sistemlerinin etkilenebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Tezer, yoğun bakım sürecinde kalp, böbrek gibi tüm sistemlerin etkilenebildiğini, Çinli iki doktorun ten renklerinin koyu renge dönüşmesini, “Bu bağlamda belki de o kişilerin karaciğer fonksiyonu etkilendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir” şeklinde açıkladı.

2 aydır koronavirüs tedavisi gören iki doktorun ten renklerinin koyu bir hale dönmesine bilim dünyasından çeşitli yorumlar gelmeye devam ediyor. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Song Jianxin, 2 doktorun organlarının koronavirüs tedavisi sırasında hasar gördüğünü açıkladı. Jianxin, hasar gören organlar arasında yer alan karaciğerde depolanması gereken demirin, karaciğer düzgün çalışmadığı için damarlarda gezindiğini, bu nedenle doktorların ten renklerinde değişim görüldüğünü açıkladı.