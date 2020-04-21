Çin’de Koronavirüsü Yenen İki Doktorun Ten Rengi Değişti

Çin'in Wuhan kentinde koronavirüse yakalanıp, 2 ay tedavi gören iki doktorun ten rengi değişti. Gözle görülebilir seviyede olan bu değişim, bilim dünyasında şaşkınlıkla karşılanırken, uzmanlara göre bu durumun nedeni koronavirüsün karaciğere verdiği hasar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, etkisini her geçen gün biraz daha artırıyor. Bugüne dek toplamda 2 milyon 486 bin 964 kişiyi enfekte eden virüs, 170 bin 418 kişinin hayatına mal oldu. 653 bin insansa kaptığı COVID-19 hastalığından kurtulmayı başardı. Şimdiyse virüsle mücadele edip hastalığı atlatan insanlarda yaşanan garip bir olay gündem oldu.

COVID-19 hastalığı, uzun bir geçmişe sahip olmadığı için bu hastalığın tedavi sürecinde kullanılacak ilaçlar kesinleşmiş değil. Ayrıca bilim insanları, bu hastalığın vücutta bırakacağı kalıcı hasarla ilgili de tam anlamıyla bilgi sahibi değiller. Şimdi yaşanan bir olaysa, COVID-19 hastalığı ile ilgili kafaları karıştırdı. Çünkü Çin'de koronavirüse yakalanan iki doktorun ten rengi, tedavi sürecinin ardından değişti.

Yi Fan, Çin'in Wuhan kentinde doktorluk yaparak hayatını geçiren bir kişi. Kardiyolog olarak görev yapan Fan, koronavirüs kaparak COVID-19 hastalığına yakalandı ve 2 ay boyunca tedavi altında kaldı. Benzer bir şekilde Hu Weifeng de Wuhan kentinde yaşıyordu ve üroloji bölümünde çalışan doktorlardan bir tanesiydi. Weifeng de hastalığa yakalandıktan sonra 2 ay tedavi altında kaldı. Her iki doktorun ten rengi de, tedavi sürecinin ardından değişti. Üstelik bu değişim, gözle görülebilecek kadar fazlaydı.

COVID-19 tedavisinden sonra ten rengi değişen doktor

Çinli uzmanları şok eden bu gelişme, bilim dünyasında büyük ses getirdi. Sebebi henüz tam olarak anlaşılamayan değişimin kaynağının, koronavirüsün karaciğere verdiği hasar olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Song Jianxin, her iki doktorun da tedavi sürecinde organlarında hasarlar oluştuğunu açıkladı. Jianxin'in açıklamalarına göre ten rengi değişiminin nedeni, karaciğerde depolanması gereken demirin damarlarda dolaşması.

Uzmanlara göre yaşanan bu durum geçici. Yani her iki doktorun da ten rengi, bir süre sonra normale dönecek. Bilim insanları, koronavirüs salgını nedeniyle insanların organlarında çeşitli hasarların oluşabileceğini ve bu hastalığın, tedavi sonunda Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (PTSD) oluşabileceğini söylüyorlar. Uzmanlara göre COVID-19; kalp, karaciğer, kan sistemi, beyin, böbrek ve hatta endokrin sistemini bile etkileyebilir.