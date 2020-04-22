"Koronavirüs, Gözlerde 20 Günden Fazla Yaşıyor"

Bugün kadar 2 milyondan fazla insana bulaşan COVID-19 ya da bilinen adıyla yeni tip koronavirüs, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Salgının en fazla vurduğu yerlerden İtalya’da yapılan yeni bir araştırmada, koronavirüsün gözlerde 20 günden uzun süre yaşadığı ortaya çıktı.

17 Nisan'da Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, 23 Ocak'ta 65 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüs salgınının başladığı Çin’in Wuhan kentinden İtalya'ya uçtu. Beş gün sonra COVID-19 semptomları yaşamaya başladı ve ertesi gün hastaneye kaldırıldı.

İlk semptomlar arasında kuru öksürük, boğaz ağrısı, burundaki mukoza zarının iltihabı ve konjunktivit yani göz kızarması vardı. 65 yaşındaki kadına yapılan koronavirüs testinin sonucu tahmin edildiği gibi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan kadın, birkaç gün sonra ateş, bulantı ve kusma gibi belirtiler de gösterdi.

COVID-19 hastalığında ortaya çıkan belirtilerden biri de gözlerin kızarması

Üçüncü günün sonunda kadının gözünden bir örnek alan sağlık uzmanları, söz konusu bulguda SARS-CoV-2 virüsü keşfetti. Sağlık ekibi, kadın için günlük olarak göz temizleme bezi kullandılar. Rapora göre, kadının yaşadığı konjunktivit rahatsızlığı hastanede olduğu 20. günde giderilmiş olmasına rağmen, virüsün 21. güne kadar kaldığı tespit edildi.

Sonraki birkaç gün boyunca, virüs hem burun hem de gözlerde tespit edilemedi, ancak 27. günde virüs bir kez daha gözlerde kendini gösterdi. Çalışmanın yazarları, SARS-CoV-2 RNA’sının nazal sürüntülerde kaybolduktan günler sonra oküler sürüntüde görüldüğünü söyledi. Dahası, araştırmacılar viral partikülleri çoğaltan laboratuvar testleri kullanarak, kadının gözlerinden alınan virüs örneğinin çoğaldığını belirtti.

Gözler, yeni tip koronavirüs için bir enfeksiyon kaynağı olabilir

“SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş hastaların oküler sıvılarının bulaşıcı virüs içerebileceğini ve bu nedenle potansiyel bir enfeksiyon kaynağı olabileceğini bulduk” diyen araştırmacılar, elde ettikleri bulguların; burun, ağız ve gözlere dokunmamanın ve sık sık el yıkamanın önemini bir kez vurguladığını ifade etti.

Araştırmacılar ayrıca, göz doktorlarının klinik muayeneler sırasında dikkat etmesi gerektiğini, çünkü gözlerin virüse hem giriş hem de yayılma kaynağı olabileceğini söyledi. Daha önce Çin kaynaklı bazı raporlarda, gözlerin koronavirüs için bir enfeksiyon kaynağı olabileceği belirtilmişti ancak enfeksiyonun gözlerden ne kadar bulaşıcı olduğu hala belirsizliğini koruyor.