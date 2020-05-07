Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Vaka Sayısı Neden Arttı?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son günde yaşanan artışla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında iki günde gerçekleşen artışın 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardındaki günlerde yaşanan kalabalıklaşma olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabında Türkiye'nin Covid-19 rakamlarıyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Prof. Tevfik Özlü'nün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614, dün 1832, bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma.

Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.

Gevşemek, “bu iş bitti” zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız.

İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim."

Özlü, Twitter hesabından bir takipçisinin futbol maçlarının başlaması ve AVM'lerin açılmasıyla ilgili sorusuna şu şekilde cevap verdi: