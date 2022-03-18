Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi 19-20 Mart’ta hibrit şekilde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall salonunda gerçekleşecek.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından bu sene sekizinci kez düzenlenecek olan Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi, farklı sektörlerin güçlü kadın rol modelleri olan pek çok değerli ismin katılımıyla gerçekleşecek.

Kadınları bilim ve teknolojiye teşvik etmek, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu amaçla sektördeki güçlü kadın rol modellerle bir araya gelmek için düzenlenen etkinlik bu sene hibrit olarak Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall salonunda gerçekleşecek.

Katılımcıları etkinlikte birçok sürpriz bekliyor

Etkinlikte konuklarla gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra katılımcıları pek çok sürpriz de bekliyor olacak. Networking saatleri ve keyifli ikramlarla katılımcılarına verimli bir etkinlik deneyimi sunmayı hedefleyen etkinlikte farklı sektör devi markalardan ve şirketlerden kadın profesyoneller; ayrıca pek çok üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler de yer alacak. Mühendislikten bilim insanlığına, üst düzey yöneticilikten girişimciliğe kadınların profesyonel hayattaki yerini görebileceğiniz etkinlikte pek çok panel gerçekleşecek.

Etkinlikte yer almak ve güçlü kadın rol modellerden ilham alarak cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığınızı artırmak isterseniz; buraya tıklayarak etkinliğe biletinizi ayırtabilirsiniz.