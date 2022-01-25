Bilişim Vadisi'nden gerçekleştirilen OG22 DIGIAGE Kış Kampı resmen başladı. 29 Ocak tarihine kadar devam edecek etkinlikler kapsamında oyun dünyasına girmeye çalışan gençlere hemen her alanda yardımcı olunacak.

Bilişim Vadisi DIGIAGE (Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi), 23-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği OG22 DIGIAGE Kış Kampı'nı resmen başlattı. 1.500 civarı başvuruyu değerlendiren DIGIAGE, 32 ilden 30 takımı seçti ve bu takımları özel bir kampa aldı. Bu kampa organizasyon ve mentör ekiplerle birlikte 200’den fazla fiziki katılım gerçekleştirildi. Etkinliklere çevrimiçi ortamda katılanların sayısı ise 900'ü geçti.

OG22 DIGIAGE Kış Kampı bünyesinde oyun geliştiriciler, yazılımcılar ve tasarımcılar bir araya geldi. Kamp kapsamında düzenlenecek konferans gibi etkinliklerle kendilerini geliştirme imkanı yakalayacak olan takımlar, üzerinde çalıştıkları projeleri de OG22 DIGIAGE ile hem katılımcılara servis edecekler hem de yaşadıkları sorunlara çözümler bulacaklar. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kamplar sayesinde Türkiye'de 50'den fazla oyun stüdyosu kurulduğunu belirtmeden geçmeyelim. Yani bu kamp, sektöre girmek isteyenler için kritik bir önem arz ediyor.

Türkiye'deki oyun sektörünün geliştirilmesi hedefleniyor

Bilişim Vadisi DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız tarafından yapılan açıklamalarda, "Merkezimiz, düzenlediği bu tür etkinliklerle sektörün geleceği için yol haritası oluşturulmasına yardımcı oluyor. Ekosistem için eğitim, takım oluşturma, yatırım yapma ve oyunların ticarileştirilmesi için kamu-özel sektörün desteklerinin maksimum düzeyde faydalanılmasına zemin sağlıyor. Oyun Start-UP Muhasebesi, Oyun StartUP Hukuku, Oyun StartUP Teşvikleri ile birlikte finansmana erişim başlıca odaklarımız. Bunların dışında Bilişim Vadisi içerisinde oluşturduğumuz kuluçka merkezi ile hem ofis imkânı hem de bilgisayar laboratuvarlarımız ile teknolojiye erişim problemini de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen kamp, geçtiğimiz yıllarla birlikte 10 binden fazla gence kapılarını açtı. Bu kamplara katılan gençler, Türkiye'de birçok ilkin yaşanmasını sağladılar. Büyüyen dijital oyun alanında Türkiye’nin doğru konumlanması, bu alanda gelişim gösteren gençlerin devlet iradesinde bir muhatap bulabilmesi, sektörün ihtiyaçlarına uygun gelişim süreçlerinin belirlenmesi, yüz milyarlarca dolar değerine ulaşan ve her geçen gün büyüyen oyun ekonomisinden Türkiye’nin de pay alabilmesi için gerçekleştirilen kamplar, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazançlar sağlayacak gibi görünüyor.