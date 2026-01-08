Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Volvo'nun ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları açıklandı. Mark bu ay istisnasız olarak tüm otomobillerine zam yaptı. Ancak bu oranlar, en azından pek çok modelde yüksek seviyelerde değil.

Türkiye'de oldukça sevilen otomobil markalarından Volvo, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine irili ufaklı zam yaptı. Ancak EX30, Türkiye koşullarında satın alınabilecek en mantıklı elektrikli otomobillerden biri olmaya devam ediyor.

Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Ocak 2026 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların Volvo'nun resmî internet sitesinden alındığını ve her ay düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Volvo araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı EX30 2.294.320 TL 2.347.670 TL EX40 3.922.994 TL 3.933.820 TL EC40 4.009.577 TL 4.020.576 TL V60 5.476.926 TL 5.489.241 TL XC60 6.702.521 TL 6.717.287 TL Yeni XC90 10.128.011 TL 10.615.530 TL

EX30 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range, Ultra 2.347.670 TL 315 kW (428 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 3.626.481 TL 315 kW (428 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra (Cross Country), Otomatik 3.765.989 TL

Volvo EX30, markanın en küçük tam elektrikli SUV’u olarak öne çıkıyor ve şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de satışa sunulan Single Motor Extended Range versiyonu 204 beygir güç ve 476 km’ye kadar menzil sunarken, çift motorlu Twin Motor Performance seçeneği 428 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,6 saniyede tamamlıyor. 69 kWh batarya kapasitesi, modern Google tabanlı bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dikey ekran, kablosuz güncellemeler ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılan EX30, ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş sürdürülebilir iç tasarımıyla da çevreci yaklaşımı destekliyor.

EC40 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik 4.020.576 TL 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik 4.160.355 TL 300 kW (408 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 4.874.625 TL

Volvo EC40, Volvo’nun coupe-SUV tarzında tasarlanmış kompakt tam elektrikli aracıdır; 2024’te Volvo’nun “Recharge” isimlendirme stratejisi değişikliğiyle C40 Recharge’ın yerini almıştır. Bu model, çift motorlu versiyonunda yaklaşık 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunarken, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 420 km menzile ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 4,7 saniye civarında gerçekleşiyor ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. İç mekânda sürdürülebilir malzemeler, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve modern güvenlik teknolojileri yer alırken, arka kısmındaki alçalan tavan çizgisi arka yolcu baş mesafesinde ve yükleme hacminde küçük fedakârlıklar yaptırabiliyor.

EX40 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik 3.933.820 TL 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik 4.073.599 TL 300 kW (408 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 4.777.026 TL

Volvo EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli SUV’larının “EX” adlı serisine dâhil edilmiş kompakt segment aracıdır ve XC40 Recharge’ın yerine geçer niteliktedir. Tek motorlu versiyonu 248 beygir güce sahipken, çift motorlu versiyonda tüm tekerlek sürüşü (AWD) ve 402 beygir güce kadar çıkabilir. Şarj performansında 10-80 % için yaklaşık 26–28 dakika gibi süreler ifade ediliyor. Menzili, kullanılan batarya ve sürüş koşullarına bağlı olarak maksimum yaklaşık 418 km’ye kadar ulaşabiliyor. İç mekânda ise çok yönlü bagaj hacmi, modern bilgi-eğlence sistemi ve konfor donanımları dikkat çekiyor.

V60 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 197 HP, Hibrit (Benzin) B4 FWD Plus Dark, Otomatik 5.489.241 TL

Volvo V60, dinamik ve işlevsel bir **station wagon **olarak dikkat çekiyor; plug-in hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geliyor ve özellikle T8 Polestar Engineered versiyonuyla 455 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Hem şehir hem uzun yol kullanımında güçlü performans ve verimlilik sunan V60, aynı zamanda Volvo’nun sağlam güvenlik teknolojileri, modern iç tasarımı ve çevreci yaklaşımla harmanlanmış lüks detaylarıyla öne çıkıyor.

XC60 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 6.717.287 TL B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 6.717.287 TL B5 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 6.998.108 TL B5 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 6.998.108 TL B5 AWD, Hibrit Black Edition, Otomatik 7.126.344 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Bright, Otomatik 7.353.597 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Dark, Otomatik 7.353.597 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Bright, Otomatik 7.634.418 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Dark, Otomatik 7.634.418 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Black Edition, Otomatik 7.762.654 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Black Edition, Otomatik 8.088.925 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Polestar Engineered, Otomatik 8.579.143 TL

Volvo XC60 hem lüks hem pratik SUV segmentinde dikkat çeken bir seçenek; 48 V mild-hibrit destekli 2.0 litre turbo benzinli motorla sunulan model, yaklaşık 250 beygir güce kadar çıkabiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve isteğe bağlı dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan XC60, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniye gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Ayrıca 2025 model yılında yapılan makyaj ile ön ızgara deseni güncellenmiş, arka LED lambalarda duman efekti eklenmiş ve bilgi-eğlence sistemi 11,2 inçlik daha büyük bir ekranla yenilenmiştir. Bu özelliklerle XC60, performans, teknoloji ve konforu dengeli biçimde sunan bir SUV modeli olmaya devam ediyor.

Yeni XC90 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat XC90 B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 10.615.530 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 10.615.530 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 10.948.295 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 10.948.295 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 11.277.812 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 11.277.812 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 11.610.576 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 11.610.576 TL

Volvo XC90, lüks segmentte öne çıkan büyük SUV’lardan biridir. Standart versiyonları** 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla **gelir ve ve daha güçlü T8 plug-in hybrid versiyonunda toplamda yaklaşık 455 beygir güç üretebilir. Aracın şasesi sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş olup dört çeker (AWD) sistemiyle donatılmıştır. İç mekânda kaliteli malzemeler, ileri teknoloji bilgi-eğlence sistemleri, çok sayıda sürücü yardım sistemi ve geniş kabin alanı sunulurken; 7 kişiye kadar oturma kapasitesiyle aileler için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor.