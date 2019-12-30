Bu Enerji İçeceği Bilişsel Düzeyinizi Artırıyor

Bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelen enerji içeriklerinin pek çoğu, 200 ila 400 miligram kafeinin yanı sıra kutu başına 30 ila 50 gram şeker içerir. Dünyanın ilk akıllı enerji içeceği olarak lanse edilen Qualia Nootropic Energy ise beyninize sadece gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri veriyor.

Enerji içeriklerinde yer alan yoğun şeker ve kafein, beyinde uyarıcı görevi görmesine olmasına rağmen, aslında beyin fonksiyonunuzu veya performansınızı iyileştirmiyor. Bununla birlikte nootropik ilaçlar (halk arasında beyin dopingi ve zeka artırıcı olarak da bilinir) endüstrisinde en saygın firmalardan biri olan Neurohacker Collective, tüm bunları bilgileri 180 derece değiştirecek bir enerji içeceği üretti.

Bilimsel olarak kanıtlanmış uyarıcıları kullanarak, dünyanın ilk gerçek akıllı enerji içeceğini yaptıklarını iddia eden Kaliforniya merkezli şirket, Qualia Nootropic Energy adını verdikleri içeceğin, odaklanmayı ve motivasyonu artırmaya yardımcı olan sağlıklı ve uzun ömürlü bir enerji kaynağı olduğunu belirtiyor.

Dünyanın ilk akıllı enerji içeceği, bir enerji içeceğinden fazlasını vadediyor

Qualia Nootropic Energy’de sadece dört gram şeker ve küçük bir fincan kahvede alacağınız kadar kafein bulunuyor. Bilimsel olarak onaylanmış dokuz nootropik ve genel sağlığı teşvik eden üç ek bileşenle zenginleştirilen enerji içeceği, hafıza, yaratıcılık ve motivasyon gibi zihinsel fonksiyonları artırmayı vadediyor.

İçecekte yer alan nootropiklerden biri olan ve sativus bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir baharat olan safran, zihinsel performansın ötesinde birçok hastalığın çaresi olarak gösteriliyor. Araştırmalar, safranın ruh halini desteklediğine, bilişsel sorunların üstesinden geldiğine ve odaklanmaya yardım ettiğine dair kanıtlar sunuyor.

Organik kahve meyvelerinden elde edilen coffee berry yada daha çok bilinen adı ile coffee cherry (kahve kirazı), Qualia Nootropic Energy’deki bir başka madde. Kahve kirazları, polifenol açısından zengindir ve kahve çekirdekleri gibi kafein içerirler. Araştırmalara göre kahve, bilişsel performans, bilgi işleme, akıl yürütme ve yaratıcı düşünme gibi işlevlerde destekleyici bir rol üstleniyor.

Kısacası Qualia Nootropic Energy, beyninizi sadece şeker ve kafeinle doldurmak yerine zihinsel aktivitelerinizi canlandırmayı ve iyileştirmeyi vadediyor. Gelelim fiyata. İçeceğin normal fiyatı 120 dolar; ancak Neurohacker Collective’in sitesine üye olduğunu takdirde bu fiyat yüzde 50 indirimle 60 dolara düşünüyor. Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.