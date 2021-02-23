Bill Gates; "Bitcoin, Musk Gibi Milyarderler İçindir"

Microsoft CEO'su Bill Gates, son zamanlarda kripto para piyasasını kasıp kavuran Bitcoin hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamalarında Musk'ı hedef alan Gates, insanların Elon Musk kadar zengin olmadığı sürece Bitcoin çılgınlığına karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Dünyanın en zeki ve zengin insanlarından Bill Gates, Elon Musk’ın bir sözüyle yükselen ve tekrar bir sözüyle düşüşe geçen kripto para birimi Bitcoin ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hatırlayacak olursanız Musk ve Gates’in adı daha önce aynı konular içerisinde geçmiş, Gates kendisinin bir Mars insanı olmadığını belirterek parasını uzay yolculukları yerine sağlık üzerine yapmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Ünlü milyarderin Musk ile ters düştüğü bir diğer konu şu anda bütün piyasaları kasıp kavuran Bitcoin oldu ve Gates, insanların Elon Musk kadar zengin ve sofistike olmadığı müddetçe Bitcoin’e yönelmemeleri gerektiğini açıkladı.

"Bitcoin tam bir çılgınlık"

Bloomberg’e röportaj veren Gates’in açıklamalarında Bitcoin de yer aldı ve Gates, Bitcoin’e karşı yapılan yatırımların ve gösterilen ilginin bir çılgınlıktan ibaret olduğunu, insanların kendilerini bu çılgınlığa kaptıracak olmalarından endişe duyduğunu dile getirdi.

Gates’in Bitcoin ile ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Musk’ın tonlarca parası var kendisi de son derece sofistike bir insan. Bu yüzden onun sahip olduğu Bitcoin’ler düşmüş mü yükselmiş mi pek önemsemiyorum ama insanların Elon kadar parasının olmadığı takdirde arkalarını sağlama alması gerektiğini düşünüyorum.”