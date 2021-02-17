Bill Gates: Zengin Ülkeler 'Sentetik Et' Tüketmeye Başlamalı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyadaki metan gazı emisyonunun azaltılması için zengin ülkelerin bir an önce %100 sentetik sığır etine geçmesi gerektiğini açıkladı.

Dünyanın en zeki ve en zengin iş insanlarından Bill Gates, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda iklim değişikliğine karşı verilen mücadele için yeni tavsiyelerde bulundu. Hayvanların yetiştirdikleri sırada ağzından metan gazı salınımı yaptığını belirten Gates, bu emisyonu azaltmak için zengin ülkelerin %100 sentetik sığır etine geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Gates, sentetik sığır etine alışmanın her ne kadar zor olacağını söylese de zaman geçtikçe insanların bu tada alışacaklarını, sentetik etlerin daha da geliştirilip lezzetli hale getirileceğini belirtti.

"Sentetik ete geçilirse metan emisyonlarda %20 azalma görülecek"

Çiftlik hayvanlarının midesinde bulunan bakterilerin ot gibi besinleri parçaladıkça ortaya metan gazı çıkardıklarını belirten iş insanı, biyolojik yaşamın bir gerçeği olan bu durumun önüne sadece sentetik et yemeye başlanarak geçilebileceğini açıkladı.

Gates, sentetik sığır etine geçmenin metan emisyonlarını %20 oranında azaltacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Tüm zengin ülkelerin %100 sentetik sığır etine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçek ve sentetik et arasındaki lezzet farkında zamanla alışalıcağını düşünüyorum ve iddia ediyorum ki sentetik etin tadı zamanla daha lezzetli gelmeye başlayacaktır.”

Dünyadaki tüm ülkelerin sentetik sığır etine geçmesinin mümkün olmadığını belirten Gates, bu tarz ülkelerde metan emisyonunu azaltabilmek için hayvan genetiğinde değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı.