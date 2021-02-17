Bill Gates, Parasını Uzay Yerine Aşılara Harcamayı Ediyor

Geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına katılan Bill Gates, servetini uzay çalışmalarına harcamak yerine aşılara harcamayı tercih ettiğini ve bir "Mars insanı" olmadığını dile getirdi.

21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı iş insanlarından biri olan Elon Musk’ın “Mars” ile ilgili hedefleri pek çok insan tarafından yakından takip ediliyor ve heyecanlı bulunuyor. Ancak görünen o ki Microsoft’un kurucusu Bill Gates için Mars’a gitmek o kadar da heyecan verici ya da önemli değil.

Geçtiğimiz günlerde Kara Swisher'ın "Sway" adlı podcast programına konuk olan Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk’ın da dahil olduğu uzay yarışına neden katılmadığı yönündeki soruya tam da “Bill Gates” gibi bir yanıt verdi. “Hayır, ben Mars insanı değilim” diyen Bill Gates, roketlerin gerçekten de bir çözüm olduğunu düşünmediğini belirtti.

Bill Gates'e göre Tesla, binek otomobiller gibi "kolay" sorunlara çözümler sunuyor

Söz konusu podcast yayınına yeni kitabı “How to Avoid a Climate Disaster?”ı (İklim felaketi nasıl önlenir?) tanıtmak için katılan Gates, servetini ve vakfını insanlığın en büyük sorunlarından bazılarına karşı doğrudan kullanmanın daha çok ilgisini çektiğini belirtti ve uzaya bir bilet almak için pek hevesli olmadığını söyledi.

Uzay çalışmalarıyla ilgili olarak “Çok fazla para ödeyemeyeceğim” diyen Gates, “Çünkü vakfım (o parayla) kızamık aşıları satın alabilir ve 1000 dolara hayat kurtarabilir” ifadelerini kullandı. İnsanların uzun vadede emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğini durdurmak için çelik, et ve çimento gibi çevreci hale getirmenin zor olduğu sektörler üzerinde durması gerektiğini dile getiren Gates, Tesla gibi şirketlerin yalnızca binek otomobiller gibi “kolay” konularda çözümler sunduğunu ifade ediyor.

Bununla birlikte Gates, Elon Musk’ın Tesla ile yapmış olduğu şeyin “iklim değişikliğine yapılan en büyük katkılardan biri olduğunu” düşündüğünü belirtirken; “Elon’u küçümsemek iyi bir fikir değil” şeklinde konuştu. Her şeye rağmen Bill Gates, Elon Musk gibi gelecekte Dünya’da yaşanacak olası bir felakette farklı bir gezegendeki insanların neslimizi devam ettirmesinden ise Dünya’daki mevcut felaketleri önlemenin daha önemli olduğunu düşünüyor.