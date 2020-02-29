Bill Gates, Corona Virüsü Hakkında Düşünceleri Paylaştı

Dünyanın en ünlü isimlerinden olan Bill Gates, yayınladığı blog yazısıyla Corona virüsüyle nasıl mücadele edilebileceğini açıkladı. Gates, “Dünya şimdi hayat kurtarmalı” dedi.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve aynı zamanda 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' başkanı olan Bill Gates, dün yayınladığı bir blog yazısıyle Corona virüsüne karşı mücadelede yapılmasını gerektiğini düşündüklerini sıraladı. Gates, bütün dünyanın salgınlara karşı tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Bill Gates, açıklamasının ilk kısmında Corona virüsün istatistiklerini açıkladı. Gates, Corona virüsünün yüzde 1 vaka ölüm oranına sahip olduğunu açıkladı. Bu oran Corona virüsünü tipik mevsimsel gripten çok daha şiddetli hale getiriyor. Önemli iki grip salgını olan 1958’de ölüm oranı yüzde 0,6 civarındayken 1918’deki grip salgının da oran yüzde 2’ydi.

Gates, Corona virüsünün vakaya neden olma oranınında diğer salgınlara göre önemli bir noktada durduğunu açıkladı. Ünlü isim, Corona virüsünün sadece 3 ayda SARS’tan 10 kat daha fazla vakaya neden olduğunu da belirtti.

Bill Gates, ülkelerin Corona virüsüne karşı mücadelede kendi vatandaşlarına yardım etmesinin yanında düşük ve orta gelirli ülkelere de yardım etmesi gerektiğini belirtti. Gates, Afrika ve Güney Asya ülkelerinin Corona virüsüne hazırlanması için şimdiden yardım edilebileceğini, bunun da Corona virüsünün yayılmasını yavaşlatabileceğini söyledi.

Corona virüsünün tedavisinde kullanılacak ilaç keşfi çalışmalarının da hızlandırılması, Gates’in gündem maddelerinden biriydi. Gates, güvenlik açısından test edilmiş kütüphanelerden faydalanarak ve makine öğrenmesini kullanarak klinik araştırmalar için antivirallerin hazırlanabileceğini açıkladı.

Bill Gates, dünyanın birçok ülkesinde görülen Corona virüsü gibi gelecekte var olabilecek salgınlara karşı önlem alınması için de önerilerde bulundu. Gates, ilk madde olarak düşük ve orta gelirli ülkelerin birinci basamak sağlık sistemlerini güçlendirmelerine yardımcı olmanın önemli olduğunu söyledi. Gates, düşük ve orta gelirli ülkelere yardımın yanında salgınlarla ilgili kuruluşların anında ulaşabilecekleri ortak bir veritabanı kurulmasının da öneminin altını çizdi.

Gates, hızlı yayılan virüs salgınlarına karşı güvenli, etkili aşılar ve antiviraller geliştirebilecek ve milyarlarca doz oluşturabilecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu açıkladı. Bill Gates, bu sistemin hızlı çalışması için gerekli düzenlemelerin ve uluslararası bir çabanın gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bill Gates, yayınladığı blog yazısında Corona virüsünün tedarik zincirlerini, borsaları ve insanların yaşamlarını nasıl etkilediğine bakıldığında, böyle önemli bir salgını önlemek için birkaç milyar dolar yatırımın hiç de önemli olmadığını söyledi.