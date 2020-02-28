Çin’de başlayıp tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan corona virüsü (COVID-19), DSÖ’nün yeni önlemler almasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, son olarak tehdit seviyesini “en yüksek” olarak belirledi.

Son ayların ana gündem maddelerinden biri olan Corona virüsü (COVID-19), son günlerde daha büyük bir hızla yayılmaya başladı. Yaşanan son gelişmeler ışığında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni bir açıklama yaptı. Corona virüsüne karşı “yüksek risk” olarak belirlenen seviye “çok yüksek” olarak güncellendi.

“Küresel risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık” ifadesini kullanan Ghemreyesus, henüz dünyanın tamamına yayılmadığı gerekçesiyle “pandemi” durumu ilan etmediklerini açıkladı.

Vaka Sayısı 84 Bini Geçti

Corona virüsü, dünya genelinde önlemler alınmasına rağmen yeni ülkelere yayılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre 84 bin 119 kişiye bulaşan yeni tip corona virüsü, şu ana kadar 2 bin 871 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Yayılmaya Devam Ediyor

Ghebreyesus, Kovid-19’un yayılma hızını açıklamak için bazı veriler paylaştı. Çin dışında en fazla salgının yaşandığı bölgeler olan İtalya ve İran, diğer ülkelere yayılma hızını artırdı. Açıklamalara göre corona virüsü; İtalya’dan 14, İran’dan da 11 ülkeye yayıldı.

DSÖ’nün risk seviyesini yükseltmesinin ardından daha geniş çaplı önlemler alması bekleniyor. Devletler ve kuruluşlar her ne kadar önlemler almış olsalar da bizlerin de kendi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu önlemlerin başında toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda maske kullanmak, ellerimizi ağzımıza götürmemek ve en önemlisi sık sık el yıkamak gibi şeyler yer alıyor.