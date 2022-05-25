Zaman zaman karşı karşıya geldiğini gördüğümüz Bill Gates ve Elon Musk ikilisi hakkında bugün dehşet bir iddia paylaşıldı. Bir vakıf tarafından ortaya atılan iddiaya göre Bill Gates, Elon Musk'a karşı saldırıda bulunmak için 11 farklı kuruluşa milyonlarca dolar para aktardı.

Son günlerde Twitter’da yaptığı politik paylaşımlarla gündemde olan, en son da ‘sokak dövüşçüleri arıyorum’ diyerek bir hukuk ekibi kuracağını paylaşan Elon Musk, bugün ilginç bir iddiayla Bill Gates’in karşısına geçti. İkili arasındaki ilişkinin halihazırda iyi olmadığı bilinirken ortaya atılan bazı iddialar, Bill Gates’in Elon Musk’a karşı kurulan ‘karanlık’ güçlere milyonlarca dolar aktardığını ortaya koydu.

Foundation For Freedom Online (Çevrimiçi Özgürlük Vakfı - FFO) tarafından yapılan araştırmayla ortaya çıkan veriler, geçtiğimiz ay Elon Musk’a karşı imzalanan mektupta adı geçen kuruluşlara milyonlarca dolar aktarıldığını öne sürdü. 26 kuruluş tarafından imzalanan o mektup, Elon Musk’ın Twitter’da konuşma özgürlüğünü sağlaması halinde şirketi boykot etmeye çağırıyordu.

11 kuruluşa milyonlarca dolar aktarıldığı iddia edildi:

FFO tarafından yapılan araştırma, mektuba imza atan 26 kuruluştan 11’inin Bill & Melinda Gates Vakfı gibi Gates’e bağlı vakıflardan milyonlarca dolar aldığını ortaya koydu. Söz konusu vakıflar ve bu vakıfların para verdiği iddia edilen kuruluşlar şu şekildeydi:

New Venture Fund The Center for Media Justice The Media Democracy Fund The National Hispanic Media Coalition Accountable Tech

The Tides Foundation Free Press Indivisible NARAL Pro-Choice America Media Matters Black Lives Matter Global Network

Gates Foundation Empowering Pacific Islanders Community Reproaction



Mektup için Musk’tan talep gelmişti:

26 kuruluşun imzaladığı mektup, basitçe Musk’ın Twitter’daki sansür politikasını değiştirmesi durumunda şirketin reklam gelirlerini yerle bir etmeyi hedefliyordu. Bu mektubun gündem olmasıyla birlikte Musk, Twitter’da yaptığı paylaşımla bu mektuba imza atanların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çağırmıştı. Musk’ın paylaşımında kullandığı ifadeyse “Onları kimin finanse ettiğini merak ediyorum.” şeklindeydi.

Bill Gates’in maddi destek sağladığı iddia edilen söz konusu vakıfların 11 kuruluşa toplam ne kadar para aktardığı bilinmiyor.

Elon Musk’tan iddiaya sert cevap geldi:

Öte yandan bu iddia, paylaşılır paylaşılmaz Elon Musk’ın da kulağına gitti. Musk, ilk olarak Breitbart tarafından paylaşılan iddianın ardından Twitter’da sert bir çıkış yaptı.

“Ne alçakça hareket! (Argoyla..)”