Geçtiğimiz günlerde ilk doz koronavirüs aşısını olan Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, komplo teorileriyle alay etti. Küçük Gates, "çip takacaklar" teorileriyle ilgili olarak, "Aşı ne yazık ki dahi babamı beynime entegre etmedi" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar boyunca “dünyanın en zengin insanı” unvanının sahibi olan, ancak sonrasında servetinin büyük bir kısmını eşi ile kurmuş oldukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’na aktararak dünya çapındaki aşı araştırmaları ve tanıtımlarına milyarlarca dolar destek sağlayan Bill Gates, COVID-19 salgını başladığından en çok konuşulan isimlerden biri konumunda.

Salgın başladığından bu yana Bill Gates, SARS-COV-2 virüsünün laboratuvar ortamında geliştirilmesini finanse eden ve COVID-19 aşısı ile “beynimize çip takmaya çalışan” bir kişi olarak komplo teorilerine kurban gidiyor. Bu komplo teorileri yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında yayıldığından Bill Gates’in ailesinin kulağına kadar gidiyor…

Bill Gates’in kızı, koronavirüs aşısı için bilim insanlarına teşekkür etti

New York, Mount Sinai’daki Icahn Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, geçtiğimiz günlerde ilk doz koronavirüs aşısını oldu ve COVID-19 aşısı olan çoğu kişi gibi aşı olduktan sonraki bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Küçük Gates, söz konusu fotoğrafın açıklamasında ise babasının aşı aracılığı ile insanların beynine çip takacağını öne süren komplo teorileriyle alay etti.

Açıklamasına “SARS-COV-2’nin ortaya çıkmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve artık bireyleri ve toplumları korumaya yardımcı olacak aşılar dahil birçok çözüm var” şeklinde başlayan Jennifer Gates, ne kadar çok kişi açışanırsa toplumun insanlar için o kadar güvenli hale geleceğini belirtti ve geliştirilen aşı için doktorlara, bilim insanlarına ve aşının geliştirilmesine katkı sağlayan diğer kişilere teşekkür etti.

Jennifer Gates: Aşı olduktan sonra bile maske takmaya devam edeceğim

Söz konusu gönderisinin açıklamasını esprili bir şekilde tamamlayan Jennifer Gates, “Not: İkinci dozumu aldıktan sonra dahi hala maskemi (belki iki tane) takıyor olacağım” derken komplo teorileriyle ilgili olarak da “Aşı ne yazık ki dahi babamı beynime entegre etmedi, tabi mRNA’nın böyle bir gücü olsaydı...” şeklinde konuştu.

Jennifer Gates kimdir?

1996 yılında dünyaya gelen Jennifer Gates, Bill ve Melinda Gates çiftinin üç çocuğundan en büyüğü. Stanford Üniversitesi’ne bağlı Icahn Tıp Fakültesi'nde öğrenimine devam etmekte olan Jennifer Gates, geçtiğimiz yılın başlarında Mısır asıllı bir Amerikalı olan Nayel Nassar ile nişanlandığını duyurmuştu.