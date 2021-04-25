Bill Gates'e Göre Dünya, 2022 Yılının Sonunda Normalleşecek

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre koronavirüs pandemisi, 2022 yılının sonlarına kadar hayatımızdan tamamen çıkmış olacak. Gates bu konuda aşılara güveniyor.

Dünyanın sayılı milyarderlerinden olan Bill Gates, Sky News'e konuştu. Gates, 2022 yılının sonunda dünyanın "tamamen normale dönmüş olacağına dair umudunu koruduğunu" belirtti. Bu umudunun nedeni olarak da Covid-19 aşılarının bulunmasını gösterdi.

Microsoft kurucusu, konuk olduğu programda gelişmiş ülkelerdeki yüksek hızlı koronavirüs aşısı üretimine de dikkat çekti. Gates'e göre ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde üretilen fazladan aşılar, daha kısıtlı imkanlara sahip olan fakir ülkelerle de paylaşılmalı.

Vaka sayılarında dramatik düşüş bekleniyor:

2022 yılının sonuna kadar koronavirüs vakalarının tamamen sıfıra düşmesi, hastalığın yeryüzünden kaybolması beklenmiyor. Yine de gelecek yılın sonlarında görülen vaka sayılarının, şu andaki sayıların çok küçük bir kısmına denk gelecek kadar azalması bekleniyor.

65 yaşındaki ünlü iş insanı, aynı zamanda insanlığın gelecekteki olası pandemilere karşı hazırlıklı olmayı da birincil öncelik haline getirmesi gerektiğini söyledi. Gates bu konuda hassas olunması gerektiğini söylerken, daha önce Ebola salgınında gördüğümüz gibi salgının bittiğinde unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan şu anda devam eden pandeminin büyük yıkım yaratan küresel ekonomik ve insani bedelinin de altını çizen Gates'e göre bu pandemiyi yaşayan nesil salgın tehdidini unutmayacak. En azından yaşadığımız tecrübeyi unutmayacağımız kesin.

Gates, Birleşik Krallık'a kızgın:

Bill Gates ayrıca Birleşik Krallık yönetiminin, denizaşırı ülkelere yaptığı yardım bütçesini yıllık milli hasılanın %0,7'sinden %0,5'ine indirmesini de eleştirdi. Ünlü iş insanına göre Birleşik Krallık bu oranı ne kadar kısa sürede eski haline getirirse o kadar iyi çünkü bu yardımlar, hastalıklarla mücadelede kritik öneme sahip.

Aşı konusunda da görüşleri sorulan Gates, "Johnson & Johnson aşısının ne kadar yaygın olarak kullanılacağı konusunda hala bazı sorular olsa da, bu aşı kabul edilirse çok faydalı olacak. ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı zengin ülkeler bu yaz bile yüksek aşılama oranlarına erişecek" dedi. Gates'e göre bu durum, zengin ülkelerin rahatlamasını ve dünyanın kalanı için de aşı üretebilmelerini sağlayacak. Böylece 2022 yılında hastalığın görülme sıklığı çok ciddi şekilde azalmış olacak.