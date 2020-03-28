Bill Gates'in Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında Açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, CNN'de yaptığı röportaj sırasında sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu ve bu yasağın alınmadığı yerlerde vaka sayısının artacağını belirtti. Gates, ayrıca 2015 yılında yaptığı bir TED konuşmasında bu salgından bahsettiğinin de altını çizdi.

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanını sarmaya devam ediyor ve salgından etkilenmeyen ülke neredeyse kalmadı diyebiliriz. Birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren salgının yeni merkeziyse Amerika olmuş durumda. Ülkede şu anda virüsle enfekte olmuş 100 bin civarında kişi bulunurken Amerika Başkanı Donald Trump, salgının 12 Nisan'da yani Paskalya Bayramı'nda etkisini azaltacağını ve halkın işlerine geri döneceğini düşünüyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e, CNN'de yaptığı bir röportaj sırasında Trump'ın bu söylemleri hakkında ne düşündüğü hakkında bir soru geldi. Ünlü milyarder, bu soruyu Trump'ın isminden bahsetmeden yanıtlamayı tercih etti ve "Bence bu gerçekçi değil, vaka sayısı yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gates, 2015 yılındaki TED konuşmasında salgını işaret etmişti:

Gates'in bu cevabı birçok insanı tedirgin ederken ünlü milyarder, ayrıca 2015 yılında yaptığı TED konuşmasının da altını çizdi. Konuşmasında şu an yaşadığımız gibi büyük bir salgının gelebileceğinden bahseden iş insanı, bu tarz salgınlara karşı yatırım yapılması, bunun dışında savaş endüstrisi için harcanan parayla salgına karşı bizlere yardımcı olacak, salgını hızlıca tanıyacak ve aşı üretebilecek sistemler geliştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak bu tarz yatırım çağrılarına kimsenin yanıt vermediğini de CNN'deki röportajı sırasında belirtti.

Gates, eyaletlerin koronavirüse karşı farklı önlemler almasının işe yaramayacağını düşünüyor. Bu noktada ünlü milyarderin önerisiyse çok büyük ekonomik sıkıntılara yol açsa da kısa bir süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiği yönünde. Gates, sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyen ülkelerdeki vaka sayılarının hızla artmaya devam edeceğinin de altını çiziyor.