Koronavirüse Karşı Dünya Çapında 12 Tedavi Test Ediliyor

Son verilere göre, dünya çapında aralarında HIV ilaçlarının da bulunduğu toplam 12 potansiyel tedavi, koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere test ediliyor. Bazı aşıların da, yeni koronavirüsle mücadelede zaman kazandırabileceği düşünülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 27.862 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüse (COVID-19) karşı aşı geliştirmek faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken dünyanın dört bir yanında hastalıkla mücadele kapsamında tedavi yöntemleri araştırılıyor.

Virüs yeni olduğu ve hakkında şimdilik az şey bildiğimiz için COVID-19 hastalarına yönelik özel bir ilaç ya da aşı tedavisi yapılamıyor. Hastalıkla mücadele şu anda, hastanelerde ya da evlerde hastaların belirtilerini yönetmekten ibaret. Science dergisinde yer alan habere göre, şu anda dünya çapında en az 12 potansiyel tedavi üzerine çalışmalar yapılıyor.

HIV ve sıtma ilaçları da kullanılıyor

Test edilen tedaviler arasında HIV ve sıtmaya karşı kullanılan ilaçlar, hayvan deneylerinde işe yaradığı görülen deneysel bileşenler ve iyileşen hastaların vücudundan alınan antikor plazmalar bulunuyor. Örneğin Avustralya'daki bir araştırma enstitüsü, COVID-19 belirtilerini yatıştırıp yatıştırmadığını görmek için tüberküloz aşılarını deneyeceğini açıkladı. Benzer deneyler İngiltere, Almanya ve Hollanda'da da yapılıyor.

Murdoch Children's Research Institute (MCRI) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüberküloza karşı kullanılan Bacillus Calmette–Guérin aşısı, yeni koronavirüse benzeyen patojenler yakalayan insanlarda virüs seviyesini düşürüyor. Aşının aynı zamanda kişinin genel bağışıklığını da güçlendirdiği saptanmış. Araştırmacılar, bu aşını uygulanmasının COVID-19 aşısı geliştirilene kadar zaman kazandırmasını umuyor.

Öte yandan ABD'li bir COVID-19 hastası kadın da sağlık görevlilerinin kendisine verdiği 'ilaç kokteyli' sayesinde tehlikeyi atlattığını söyledi ancak hastayı tedavi eden doktor, kadına gerçekten ilaçların yardımcı olup olmadığının tespit edilebilmesi için klinik deneylere gereksinim duyulduğuna dikkat çekti.

Hastaya verilen ilaçlar arasında, Ebola için yapılan ve MERS ile SARS'a karşı da umut verici sonuçlar elde edilen remdesivir⁠, sıtma ilacı hidroksiklorokin ve antibiyotik azitromisin. Hasta, kendisine içinde HIV tedavisinin de yer aldığı başka antiviral ilaçlar da verildiğini kaydetti.

Avustralya'daki bazı doktorlar da COVID-19 tedavisi için HIV ilaçları ve klorokinin işe yarayıp yaramayacağını denemek istiyor. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bir ekip de bu ayın başında COVID-19'a karşı hidroksiklorokin deneyleri yapacağını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de geçen hafta yayınladığı ve çok sayıda ülkenin yer aldığı araştırmada aralarında remdesivir ve klorokinin de bulunduğu dört potansiyel kombinasyonu incelemişti.