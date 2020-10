Ünlü İsveçli oyuncu Bill Skarsgard, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan It adlı film serisinde oynamış olduğu Pennywise ile tüm dünyada popüler bir isim haline geldi. Ancak başarılı oyuncunun rol aldığı filmler It serisi ile sınırlı kalmıyor. Gelin, Bill Skarsgard'ın rol aldığı filmler birlikte bakalım.

Bill Skarsgard, adını tam olarak yeni nesil IT serisindeki palyaço Pennywise rolüyle duyursa da aslında oyunculuk konusunda son derece başarılı ve ünlü bir aileden geliyor. Babası Stellan Skarsgrad'ı Karayip Korsanları ile Thor filmleri ve Cehernobyl dizisinde rol aldı. Ağabeyleri Alexander Skarsgard True Blood; Gustav Skarsgard ise Vikings dizileri ile adını duyurdu.

Böyle başarılı bir aileye doğunca, Bill için oyuncu olmak haliyle kaçınılmaz oldu. Ancak Bill’i sadece IT filmlerindeki rolüyle nitelendirmek biraz yanlış olur, çünkü oyuncunun rol aldığı birçok başarılı yapım daha bulunuyor.. Biz de sizler için Bill Skarsgard’ın palyaço olmadığı diğer filmleri derleyelim dedik. Keyifli okumalar dileriz.

Bill Skarsgard’ın oynadığı en iyi filmler:

Simon and The Oaks

Anna Karenina

The Devil All The Time

Assassination Nation

Atomic Blonde

Deadpool 2

Villains

Divergent: Allegiant

Victoria

Simon ve Meşe Ağacı (Simon and The Oaks)

Yıl: 2011

Tür: Dram

Oyuncular: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers

İsveçli yazar Marianne Frederikkson’un aynı adlı romanından uyarlanmış Simon and The Oaks, İkinci Dünya Savaşı sırasında Göteborg’da yaşanan olayları konu alıyor. Filmde başrol olan Simon rolünü ise Bill Skarsgard canlandırıyor.

Simon Larson, arka planda İkinci Dünya Savaşı heybetli bir şekilde devam ederken evlatlık olduğunu öğreniyor ve kendi gerçek köklerini aramaya koyuluyor. Araştırma yaptıkça aslında Almanya doğumlu bir Yahudi olduğunu öğrenen Simon, tıpkı kendisi gibi Yahudi bir kitapçıyla arkadaşlık kurar ve ailesini bulmak için zorlu bir maceraya atılır.

Anna Karenina

Yıl: 2012

Tür: Dram, romantik

Oyuncular: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson

Adından da anlaşılacağı üzere Anna Karenina, Rus usta yazar Leo Tolstoy’un başyapıtlarından birisi olan eserin kapsamlı bir şekilde beyazperde uyarlaması. Son derece güçlü bir kadroya sahip olan bu filmde Bill Skarsgard yan rol olarak değerlendirebileceğimiz Makhotin’i canlandırıyor.

Sosyetenin içerisinde prestijli bir konuma sahip olan Anna Karenina, kocası sayesinde siyasette de önemli bir yere sahiptir. Kardeşine yardım etmek için Moskova’ya gitmek zorunda kalan Anna, yolda Vronsky ile tanışır ve ona ilk bakışta aşık olur. Anna, ya kocasıyla kalıp sosyetedeki yerini korumak ya da aşkı seçip sahip olduğu her şeyden vazgeçmek zorundadır.

The Devil All The Time

Yıl: 2020

Tür: Polisiye, dram, gerilim

Oyuncular: Donald Ray Pollock, Bill Skarsgård, Tom Holland

Yakın bir zamanda Netflix tarafından yayınlanan The Devil All The Time, Donald Ray Pollock’un aynı adlı eserinden uyarlanmış bir film. Filmin yönetmen koltuğunda ise çekmiş olduğu dram filmleri ile ünlenmiş Antonio Campos bulunuyor.

The Devil All The Time, İkinci Dünya Savaşı sonrası birbirine kenetlenmek zorunda olan bir grup insanı konu alıyor. Bill Skarsgard, filmde Solomon Adaları’ndan Batı Virgina’ya kadar görev yapmış bir denizci olan William Russell’ı canlandırıyor.

(Suikastçı Topluluğu) Assassination Nation

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, romantik, polisiye

Oyuncular: Odessa Young, Abra, Suki Waterhouse

Assassination Nation, HBO’nun önemli yapımcılarından olan Sam Levinson tarafından yönetildi. Film, bütün kirli çamaşırları internete sızılan bir grup genci konu alıyor ve Bill Skarsgard da filmde genç karakter Lily’nin kız arkadaşı Mark olarak karşımıza çıkıyor.

Film, Salem adlı küçük bir kasabada geçiyor. Lise son sınıf öğrencisi Lily ve en yakın arkadaşlarının internette yaptığı bütün hareketler bir hacker tarafından internette insanlarla paylaşılıyor. Hacker, zamanla kızlarla yetinmeyip bütün halkı ifşalamaya başlıyor ve halk da buna karşılık olarak şiddete başvurmayı seçiyor.

Sarışın Bomba (Atomic Blonde)

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, gerilim

Oyuncular: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman

The Coldest City adlı çizgi romandan uyarlanan Atomic Blonde, dünyanın birçok yerinde adını duyurmayı ve başarılı bir film olarak tarihe geçmeyi başardı. Charlize Theron’un başrol oynadığı bu filmde Bill Skarsgard yan bile sayılmayacak bir rolle karşımıza çıkıyor.

Atomic Blonde, Soğuk Savaş sırasında birden çok MI6 ajanının ortadan kaybolmasını araştıran İngiliz bir casus olan Lorraine’i anlatıyor. Kendi görev yaptığı teşkilatın içinde çürük elma öğrendiğini fark eden Lorraine, hem kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak hem de ortadaki gizemi çözmek için büyük bir aksiyona atılır.

Deadpool 2

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, macera, komedi

Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

Marvel’ın en eğlenceli ve absürd kahramanlarından birisi olan Deadpool’u tanımayanımız yoktur. Bill Skarsgard da bu filmde X-Force adlı mutant savaşçılardan oluşan grupta Zeitgeist olarak karşımıza çıkıyor.

Deadpool, tam önceki filmden sonra bütün hayatını düzene sokmuşken, zamanda yolculuk yapabilen Cable tarafından rahatsız edilmeyebaşlar. Deadpool, birçok insanın hayatını tehlikeye atacak Cable’ı durdurmak için kendi takımını oluşturmak zorunda kalır.

Villains

Yıl: 2019

Tür: Korku, komedi, dram

Oyuncular: Bill Skarsgård, Maika Monroe, Blake Baumgartner

Gerçekten ürpertici bir temaya sahip olan Villains’ı bir kara mizah filmi olarak da nitelendirebiliriz. Başrollerini Bill Skarsgard ve Maika Monreo’nun paylaştığı Villains, suçlu bir çiftin başına gelen korkunç olayları anlatıyor.

Mickey ve Jules, bir benzin istasyonuna düzenledikleri soygun sonrasında yolda mahsur kalır ve ormanda boş olduğunu düşündükleri bir banliyo evine girer. Çiftin girdiği ev son derece karanlık sırlarla doludur ve evin sahibi çift, Mike ve Jules’un bu dehşet verici evden çıkamaması için elinden gelen her şeyi yapar.

Uyumsuz Serisi: Yandaş (The Divergent: Allegiant)

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, macera, gizem

Oyuncular: Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels

Veronica Roth’un aynı adlı eserinden uyarlanan Uyumsuz, hem kitap hem de film serisi olarak büyük ses getiren yapımlardan birisi oldu. Serinin üçüncü filmi olan Yandaş’da Bill Skarsgard, Genetik Refah Bürosu’nda çalışan Matthew adlı kişiyi canlandırıyordu.

Uyumsuz, yaşayan herkesin kendi özelliklerine göre beşe bölündüğü distopik bir dünyayı anlatıyor. Bu beş yere de uymadığını fark eden Tris Prior, canını kurtarmak için kaçmak ve zorlu bir mücadelenin içine atlamak zorundadır.

Victoria

Yıl: 2013

Tür: Dram, romantik

Oyuncular: Iben Akerlie, Jakob Oftebro, Bill Skarsgård

2013 yılında gösterime giren Victoria, bugüne kadar alışık olduğumuz klişe bir aşk üçgenini ve zengin kız fakir erkek hikayesini konu alıyor. Bill Skarsgard, filmde zengin bir iş adamı olan Otto’yu canlandırıyor.

Zengin bir ailenin kızı olan Victoria, değirmencinin fakir oğlu Johannes’e aşık olur ancak bu aşk sınıf farklılıkları yüzünden imkansızdır. Babası, Victoria’ya aşkından vazgeçmesi gerektiğini ve Johannes yerine zengin ve prestij sahibi bir insan olan Otto ile evlenmek zorunda olduğunu söyler.