Keanu Reeves ve Alex Winter'ı yıllar sonra tekrardan bir araya getirecek olan Bill and Ted 3: Face the Music filminden yeni görseller paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerdeki en dikkat çeken noktanın ise Keanu Reeves'in yeni imajı olduğunu söyleyebiliriz.

Başrollerinde, genellikle aksiyon filmleriyle tanıdığımız Keanu Reeves ve Alex Winter’ın bulunduğu Bill and Ted 3 veya diğer adıyla ‘Bill and Ted 3: Face The Music’, geçtiğimiz yıllarda ilk duyurulduğunda pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başarmıştı. Yıllar süren söylentiler ve haberlerden sonra nihayet bu yıl içerisinde beyaz perdeye çıkacak olan film, iki ismi tekrardan bir araya getirecek.

İkiliyi bu kez yetişkin bireyler olarak izleyeceğimiz devam filminden gelen yeni görseller, karakterlere göz atmamıza imkân sağlıyor. Paylaşılan görsellere baktığımızda dikkat çeken ilk nokta, tabii ki sakalları olmayan Keanu Reeves oluyor. Ünlü aktörü daha önceki filmlerde de sakalsız olarak görmüştük ancak aradan geçen yıllarla birlikte sakal, Keanu Reeves’in adeta bir parçası hâline gelmişti. Bu yüzden Reeves’in yeni tarzına alışmamız biraz vakit alabilir.

Bill and Ted 3: Face the Music, ikilinin zaman yolculuğunu konu alıyor:

Keanu Reeves ve Alex Winter’ı Bill ve Ted olarak bir kez daha izleyeceğimiz filmde ikiliye eşlik edecek oyuncular arasında Brigette Lundy-Paine, Samara Weaving, William Sadler, Anthony Carrigan ve Jillian Bell gibi isimler bulunuyor. Öte yandan filmin yönetmenlik koltuğundaysa Galaksi Savaşçıları ve RED 2 gibi yapımlardan tanıdığımız Dean Parisot oturuyor.

Aradan geçen 29 yılın ardından serinin devam filmi olarak karşımıza çıkacak Bill and Ted 3, dünyadaki ve tüm evrendeki yaşamı kurtarmak için bir şarkı yaratmaya çalışan ikilinin, evrene uyacak şarkıyı bulmak için zaman yolculuğuna çıkacağı ve bu yolculuk sırasında yaşayacakları maceraları konu alıyor.

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Bill and Ted 3: Face the Music, Amerika’da 22 Ağustos 2020 tarihinde vizyona girecek. Bu aşamada filmin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.