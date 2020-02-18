Güney Kore yapımı Parasite, aldığı birçok ödül ve olumlu yorumla birlikte dönemin en konuşulan filmlerinden biri hâline geldi. Film, aldığı ödüllerle Oscar’da bir ilke imza attı. Geçen sene sonunda Türkiye’de vizyona giren Parasite’ın ülkemizdeki gişe başarısı netleşti.

Güney Kore yapımı Parasite filmi, Altın Küre ve SAG Ödülleri gibi etkinliklere damga vurdu. Dünyanın sinema alanındaki en prestijli ödül törenlerinden biri olan Akademi Ödülleri’nde (Oscar Ödülleri) de ön plana çıkan film, birçok ödüle layık görüldü. Ayrıca filmin Oscar Ödülleri’nde aldığı ‘En İyi Film’ ödülü, onu bu ödülü almış ilk İngilizce olmayan film yaptı. Komedi, dram ve suçun harmanlandığı Parasite, tüm dünyadan övgü dolu yorumlar aldı ve çıktığı senenin en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.

Time dergisi tarafından yılın en iyi filmlerinden biri olarak seçilen Parasite, 2019 yazı boyunca dünyanın birçok ülkesinde sırayla vizyona girmeye başladı. Ülkemizde 1 Kasım 2019 tarihinde vizyona giren Güney Kore yapımı film, Türkiye’de de bu başarısını sürdürdü. İşte Türkiye’de aylardır vizyonda kalan Parasite’ın gişe rakamları.

Parasite, 16. haftayı 4. sırada tamamladı:

Parasite, Türkiye’de ilk vizyona girdiği tarihten beri perdeye çıktığı salon sayısını 143’e çıkardı. 16 haftayı geride bırakan film, gişe başarı sıralamasında 4. sırayı aldı. Geçtiğimiz hafta sonu içerisinde 62.990 izleyici sayısı elde eden filmi şu ana kadar 225.692 kişi izledi. Bu da ülkemizde filmin türüne göre oldukça iyi bir rakam. Box Office Türkiye’nin listesinin en tepesinde bulunan isimse hafta sonunda 480.142 kişi tarafından izlenen ‘Eltilerin Savaşı’ oldu.

Filmin ülkemizde ve tüm dünyada ulaştığı başarıya en çok katkıda bulunan etmenlerden biri, şüphesiz ki kazandığı ödüller. Tabii ki film, bu ödülleri hak ederek kazandı ancak izlenme sayısının artışı bu ödüllerin gelmesiyle daha da hızlandı zira film, hak ettiği ilgiyi görememiş bir festival filmi edasıyla çıkış yapmışken birden gelen ödüllerle dilden dile yayılmaya başladı. Bong Joon Ho’nun yazıp yönettiği Parasite'ın daha ne kadar vizyonda kalacağını hep birlikte göreceğiz.